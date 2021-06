Do roku 2025 by malo Slovensko zrecyklovať najmenej 55 percent odpadu

Bratislava 12. júna (TASR) – Do roku 2025 by malo Slovensko zrecyklovať najmenej 55 percent komunálneho odpadu. O ďalších desať rokov by recyklácia mala byť na úrovni 65 percent. Vyplýva to z európskej smernice o odpadoch. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR pripravuje tzv. úverové balíčky na vybudovanie triediacich liniek a recyklačných kapacít.



Slovensko má tiež do roku 2025 podľa smernice zrecyklovať aspoň 65 percent hmotnosti odpadov z obalov. Smernica kladie aj ciele pre recykláciu obalov z konkrétnych materiálov. Minimálne ciele recyklácie sú 50 percent pre plast, 25 percent pre drevo, 70 percent pre železné kovy a 50 percent pre hliník. Ďalej sa má zrecyklovať 70 percent obalov zo skla a 75 percent obalov z papiera a lepenky. Zrecyklovať by sa podľa ministerstva životného prostredia malo aspoň 70 percent hmotnosti všetkých odpadov z obalov do roku 2030.



MŽP v súvislosti s naplnením cieľa recyklácie pripravilo Program odpadového hospodárstva na roky 2021 až 2025. Počíta v ňom s podporou technológií na triedenie a recyklovanie odpadov. Rezort tiež prostredníctvom Environmentálneho fondu pripravuje tzv. úverové balíčky na vybudovanie triediacich liniek a recyklačných kapacít. "Ide najmä o triediace linky, ktoré dokážu celý proces triedenia odpadu optimalizovať a budú do budúcnosti šetriť náklady výrobcov. Oproti ručnému triedeniu ide o efektívnejší systém triedenia odpadov," uviedlo pre TASR tlačové oddelenie MŽP.