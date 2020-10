Do roku 2026 by mal podiel bezzásahových území narásť na 4,1 percenta

Bratislava 5. októbra (TASR) - Cieľom Slovenska do roku 2024 je zvýšiť podiel bezzásahových území na 3,4 percenta. Do roku 2026 by mal byť podiel 4,1 percenta. Pre oblasť ochrany prírody sa predpokladajú financie v objeme 581 miliónov eur na roky 2021 až 2026. Realizovať by sa mali aj opatrenia na lepšie prispôsobenie sa dôsledkom zmeny klímy. Vyplýva to z Národného integrovaného reformného plánu nazvaného Moderné a úspešné Slovensko, ktorý v pondelok predstavilo Ministerstvo financií SR.



SR plánuje dobudovať sieť chránených území Natura 2000 a národné a prírodné parky by sa mali vyzonovať. V rámci toho príde k majetkovému vyrovnaniu so súkromnými vlastníkmi. Pozemky v treťom a štvrtom stupni by podľa plánu reforiem mali prejsť zo správy ministerstva pôdohospodárstva pod orgány ochrany prírody.



Predpokladá sa, že do roku 2025 budú zazonované národné a prírodné parky. Do roku 2026 by sa mali spoplatniť vstupy do vybraných chránených území a národných parkov. Hospodárstvo v lesov by sa malo preorientovať na prírode blízke obhospodarovanie a mäkký turizmus.



"Zároveň sa systém ochrany prírody zreformuje a kapacitne i kompetenčne sa posilní Štátna ochrana prírody a správy chránených území, ktoré budú transformované," uvádza sa v pláne.



Na lepšiu adaptáciu zmeny klímy sa napríklad budú zvyšovať rozlohy a dostupnosť zelene v mestách, budovanie zelených striech, zvyšovať by sa malo aj zachytávanie a využívanie zrážkovej vody. Na roky 2021 až 2026 sa ráta s financiami vo výške 1,8 miliardy eur.



V roku 2021 by sa mali schváliť priority protipovodňových opatrení. Dôraz sa bude klásť na prírode blízke opatrenia. Novopripojených obyvateľov k čistiarňam odpadových vôd by malo byť 451.000 do roku 2026. V roku 2022 sa plánuje prijať plán výstavby zelených striech.