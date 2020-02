Do roku 2020 sa má obnoviť časť slovenských degradovaných ekosystémov

Bratislava 1. februára (TASR) - Do roku 2030 sa má obnoviť minimálne 15 percent degradovaných ekosystémov na Slovensku ako napríklad nad hornou hranicou lesa, ale najmä slanísk, mokradí, rašelinísk a lužných lesov, výrazne ovplyvnených ľudskou činnosťou.



Počíta s tým Envirostratégia 2030 (Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030), v ktorej sú zahrnuté aj mokrade. Pre TASR to uviedol hovorca Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR Tomáš Ferenčák v súvislosti so Svetovým dňom mokradí, ktorý pripadá na 2. februára.



"V prípade poľnohospodárskeho využívania týchto ekosystémov budú využívané postupy čo najviac šetrné k životnému prostrediu. Zároveň sa implementuje program obnovy mokradí a ich ekosystémových služieb na základe participácie všetkých dotknutých strán," konštatoval hovorca MŽP SR.



Svetový deň mokradí si pripomína aj Slovensko, pripája sa k vyše tisícke podujatí, ktoré sú organizované od Severnej a Latinskej Ameriky cez Európu, Afriku, Áziu po Austráliu. Slovenské akcie sú určené pre žiakov prvého a druhého stupňa základných škôl i pre študentov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.



V programe sú tvorivé dielne, Deň otvorených dverí, interaktívny učebný program, výstavy, besedy, prezentácie, pričom v každom z nich sa rôznym spôsobom poukazuje na význam mokradí a vody. Podujatia organizujú riaditeľstvo Štátnej ochrany prírody SR, správy národných parkov a chránených krajinných oblastí.



Dátum zvolený pre Svetový deň mokradí súvisí s podpísaním Dohovoru o mokradiach s medzinárodným významom v iránskom meste Ramsar. Akt podpisu sa uskutočnil 2. februára 1971, do platnosti vstúpil v roku 1975.



Slovensko pristúpilo k Ramsarskému dohovoru v rámci bývalého Česko-Slovenska v júli 1990. Zároveň tým prebralo na seba príslušné záväzky. Dohovor nadobudol účinnosť 1. januára 1993. Každá zmluvná strana Ramsarského dohovoru je povinná zaradiť aspoň jedno mokradné územie do Zoznamu mokradí medzinárodného významu a zaistiť adekvátnu ochranu a rozumné využívanie týchto území.



Do zoznamu sú zaraďované mokrade spĺňajúce medzinárodné kritériá z hľadiska ekológie, botaniky, zoológie, limnológie alebo hydrológie. Slovensko zapísalo do Zoznamu mokradí medzinárodného významu 14 území tzv. ramsarských lokalít.











