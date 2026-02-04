< sekcia Slovensko
Do rozpravy k odvolávaniam ministrov sa prihlásilo 67 rečníkov
O návrhoch sa rokuje v tzv. zlúčenej rozprave.
Autor TASR
Bratislava 4. februára (TASR) - V Národnej rade (NR) SR sa v stredu krátko pred 22.00 h začala diskusia o opozičných návrhoch na odvolanie viacerých ministrov a na vyslovenie nedôvery vláde. Písomne sa do nej prihlásilo 67 rečníkov, z toho šesť za klub. Následne sa do rozpravy bude dať prihlásiť aj ústne.
Parlament o návrhoch začal rokovať v stredu po 17.00 h. Opozičníci najskôr predstavovali jednotlivé návrhy. Odvolávať chcú celú vládu, ale podali aj návrhy na odvolanie ministrov Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD), Martiny Šimkovičovej (nominantka SNS), Tomáša Tarabu (nominant SNS), Roberta Kaliňáka (Smer-SD), Kamila Šaška (Hlas-SD), Samuela Migaľa (nezávislý) a Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD).
O návrhoch sa rokuje v tzv. zlúčenej rozprave. Diskusia má trvať do úplného prerokovania, pokračujú v nej teda aj po 20.00 h. Očakáva sa, že trvať bude až do štvrtka (5. 2.).
