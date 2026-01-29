< sekcia Slovensko
Do rozpravy k rokovaciemu poriadku sa prihlásilo 14 rečníkov
Autor TASR
Bratislava 29. januára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR schválili pozmeňujúci návrh z dielne koalície k úprave rokovacieho poriadku parlamentu. Následne prešli k tretiemu čítaniu. Otvorila sa k nemu diskusia. Prihlásilo sa do nej 14 rečníkov.
Poslanec môže podľa rokovacieho poriadku parlamentu v treťom čítaní navrhnúť len opravu legislatívno-technických chýb a jazykových chýb. „Tretie čítanie sa obmedzí len na tie ustanovenia návrhu zákona, ku ktorým boli v druhom čítaní schválené pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy,“ uvádza sa.
O novele zákona ako o celku by sa malo po ukončení diskusie hlasovať.
