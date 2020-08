Do škôl bude môcť nastúpiť vyše tritisíc asistentov a psychológov

Bratislava 13. augusta (TASR) – V novom školskom roku bude môcť do škôl nastúpiť viac ako tritisíc nových asistentov, psychológov a ďalších podporných asistentov. Na projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II spolufinancovaný zo zdrojov EÚ vyčlenilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR 82 miliónov eur. TASR o tom informovali z odboru komunikácie MŠVVaŠ SR.



Podľa stanoviska rezortu školstva pomôžu asistenti učiteľov, špeciálni pedagógovia či školskí psychológovia učiteľom v práci so žiakmi aj so zvládnutím vzdelávacieho režimu v čase koronakrízy. „Som veľmi rád, že školy sa do projektu zapojili a využili túto možnosť. Podporný personál na školách je čoraz viac potrebný. Budeme sa preto aj do budúcnosti snažiť vytvárať ďalšie podobné projekty, aby sme na školy dostali podporný personál a inkluzívne tímy,“ uviedol minister školstva Branislav Gröhling (SaS).



Do výzvy sa zapojilo 1287 materských, základných a stredných škôl, z ktorých dostane finančné prostriedky 983 zariadení. Národný projekt tak školám umožní obsadiť 3011 pracovných pozícií, z toho bude 2133 pedagogických asistentov a 878 členov inkluzívneho tímu. Tieto čísla predstavujú 75 percent z počtu, ktorý školy požadovali.



„Projektová kancelária národného projektu koncom roka 2020 prepočíta čerpanie finančných prostriedkov a na základe výsledku určí, či je možné dodatočne zapojiť do projektu ďalšie školy,“ informuje rezort. Priebežné informácie budú následne zverejňovať na portáli www.mpc-edu.sk