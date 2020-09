Žiaci sa vracajú do škôl, koronakríza poznačila vyučovanie

Bratislava 2. septembra (TASR) – Zhruba 693.000 žiakov sa v stredu vráti do školských lavíc, pretože sa začína školský rok 2020/2021. Jeho začiatok bude poznačený koronakrízou, podobne ako to bolo v druhom polroku vlaňajšieho školského roka. Na školách budú platiť viaceré hygienické opatrenia. Návrat do škôl je povinný pre všetkých žiakov základných a stredných škôl.



Z celkového predpokladaného počtu školákov je takmer 498.000 zo základných škôl, z toho je viac ako 59.000 prváčikov. "Predpokladaný počet stredoškolákov je necelých 196.000, z toho je viac ako 41.000 prvákov," uviedol pre TASR odbor komunikácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Školáci prekročia brány 2074 základných škôl, 433 stredných odborných škôl, 219 gymnázií, 198 konzervatórií a 16 športových stredných škôl. Žiaci budú navštevovať aj 525 špeciálnych škôl vrátane škôl pri zdravotníckych zariadeniach.



Rezort školstva avizuje, že školy v prípade šírenia ochorenia COVID-19 nechce zatvárať celoplošne, ale len lokálne. Ministerstvo vypracovalo pre školy manuál opatrení. Školy sa budú riadiť aj semaforom, ktorý má zelenú, oranžovú a červenú fázu. Zelená bude bezpečná, oranžová sa zavedie pri podozrení na nový koronavírus u jedného žiaka alebo zamestnanca školy. Červená fáza obsahuje zoznam opatrení v prípade niekoľkých potvrdených prípadov u žiakov alebo pedagóga.



Pri nástupe do školy bude na vstupných dverách do školy umiestnený oznam, za akých podmienok môžu žiaci, sprevádzajúce osoby a zákonní zástupcovia vstúpiť do školy. Školáci musia mať pripravené aj dva podpísané dokumenty. Prvým je zdravotný dotazník, ktorý sa odovzdáva pri prvom nástupe žiaka do školy. Rodič vo vyhlásení informuje o tom, či žiak vycestoval v termíne od 17. augusta do 1. septembra mimo územia Slovenska a tiež, či sa dieťa v danom čase zúčastnilo na hromadnom podujatí. Ak rodič odpovedal na jednu z dvoch otázok áno, musí do 16. septembra sledovať zdravotný stav školáka, ako aj osôb v jednej domácnosti. Podpísať sa tiež musí i to, že sa u žiaka neprejavujú príznaky akútneho ochorenia a nebola mu nariadená karanténa. Rovnako sa to týka aj osôb, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti. Druhým dokumentom je vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa.



Žiaci prvého stupňa nemusia nosiť rúška v triedach, ministerstvo im to však odporúča. Povinné je však pre všetkých žiakov druhého stupňa základných škôl a stredoškolákov. Pedagogickí, odborní a nepedagogickí zamestnanci ich mať musia alebo môžu využiť ochranné štíty. Žiaci musia mať k dispozícii dve rúška, aby v prípade poškodenia jedného mohli použiť náhradné.



Žiaci predbežne do 20. septembra nebudú môcť využívať počas hodín telesnej výchovy priestory telocviční, cvičiť budú napríklad na vonkajšom ihrisku. Obmedzenie platí aj pre bazény či posilňovne.



Prvé dva týždne sa na školách bude vykonávať aj ranný filter. Školy budú mať vo svojich priestoroch vytvorenú aj izolačnú miestnosť v prípade, že by sa u niektorého z detí prejavili príznaky ochorenia COVID-19. Ministerstvo školstva odporúča vyučovať ucelene v triedach, upozorňuje tiež na to, že nie je vhodné, aby sa žiaci prechádzali počas prestávky po chodbách. V priestoroch školy a najmä v triedach sa bude častejšie vetrať a upratovať, dôležitá je aj dezinfekcia.