Do škôlok sa vrátila polovica detí, do ZŠ vyše 60 percent žiakov

Bratislava 6. júna (TASR) - Počas prvého týždňa po umožnení obnoviť výchovno-vzdelávací proces otvorilo svoje brány 80,6 percenta materských a 90,5 percenta základných škôl (ZŠ). V reálnych číslach ide o 2265 škôlok a 1867 ZŠ. Do materských škôl (MŠ) sa vrátilo približne 70.0000 detí (50 percent z celkového počtu), do lavíc v triedach na 1. stupni ZŠ zasadlo 170.000 žiakov (63 percent). Informuje o tom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.



"Skutočné počty prevýšili odhady podľa predbežného záujmu, ktorý sa pohyboval na úrovni 60 percent pri materských a 80 percent pri základných školách," uvádza MŠVVaŠ.



V prípade materských škôl bol najvyšší záujem o otvorenie v Žilinskom kraji (98,5 percenta) a najnižší v Prešovskom kraji (35,8 percenta). Rekordný počet otvorených základných škôl bol v Trenčianskom kraji (99,5 percenta), za ním nasleduje Žilinský a Bratislavský kraj s rovnakým záujmom 98,3 percenta. Najnižší počet otvorených škôl potvrdil opäť Prešovský kraj (74,8 percenta).



Brány 667 materských škôl a 236 základných škôl zostali zatvorené. "Dôvodom boli nedostatočné priestorové a prevádzkové možnosti, ako aj chýbajúce personálne kapacity," ozrejmil rezort.



Rozhodnutím ministra školstva sa vyučovanie obnovilo po 11 týždňoch mimoriadneho prerušenia, súvisiaceho s pandémiou nového koronavírusu. Návrat je sprevádzaný prísnymi protiepidemiologickými opatreniami (ranné meranie teploty, dezinfekcia rúk pri vstupe do budovy, zachovanie stanovených odstupov a ďalšie). Vyučovanie sa za týchto podmienok uskutočňuje v skupinách.