Do školy na bicykli prišlo takmer 80.000 žiakov, zapojilo sa 359 škôl

Bratislava 8. novembra (TASR) - Siedmy ročník kampane Do školy na bicykli priniesol aj napriek situácii spojenej s protipandemickými opatreniami rekordnú účasť. Do kampane sa zapojilo 359 škôl z celého Slovenska s takmer 80.000 žiakmi. TASR o tom v pondelok informoval prezident Cyklokoalície Dan Kollár.



Cieľom kampane je propagovať zdravé a ekologické spôsoby dopravy do škôl ako bicyklovanie, kolobežkovanie či chôdzu, ale tiež zvyšovať mieru bezpečnosti a komfortu týchto udržateľných dopravných módov. Kampaň upozorňuje na najčastejšie problémy spojené s mobilitou žiakov a pomáha školám odstraňovať ich.



Od 27. septembra do 8. októbra školy súťažili vo viacerých kategóriách. Najviac žiakov vzhľadom na veľkosť školy dochádzalo do školy na bicykli na základných školách v Jazernici, Bánove a Borskom Mikuláši. V súťaži o najkreatívnejšie aktivity získali najviac hlasov základná škola v Ružomberku-Černovej, Materská škola A. Grznára v Považskej Bystrici a ďalšia ružomberská základná škola z časti Zarevúca.



Vyhlasovateľ kampane, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, podporil hlavný cieľ kampane vyhlásením dotačnej výzvy pre školy. "Spôsob dochádzania žiakov a učiteľov do škôl je dôležitý pre ich zdravie, ale aj pre zdravie našich miest a obcí, v ktorých chceme dýchať čistejší vzduch a pohybovať sa bezpečnejšie. Aj preto sa Ministerstvo dopravy a výstavby SR rozhodlo podporiť školy v zlepšovaní podmienok dotáciami na nákup školských cyklostojanov v celkovom objeme 750.000 eur, ktoré umožnia pohodlne a bezpečne parkovať bicykle pri škole," povedal národný cyklokoordinátor Peter Klučka.



"Minuloročný prieskum, ktorý sme realizovali v rámci kampane Do školy na bicykli, ukázal jasnú potrebu zlepšovať podmienky na parkovanie bicyklov na školách. Veríme, že aj vďaka tejto výzve vznikne množstvo príkladov dobrej praxe, ktoré inšpirujú školy či samosprávy k ďalšej podpore aktívnej mobility. To, že školy skutočne majú o takéto zmeny záujem, hovorí aj neustále sa zvyšujúci počet zapojených škôl," dodal Kollár. O narastajúcom význame udržateľnej školskej dochádzky hovoria aj čísla z tohtoročnej kampane. Žiaci počas nej realizovali celkovo 193.102 jednosmerných jázd na bicykli či kolobežke. Najviac škôl sa zapojilo v Bratislave (17), Trnave (12) a v Košiciach, Prešove a Ružomberku (zhodne po deväť). Najväčší počet bicyklov a kolobežiek pred školou v jeden deň, až 476 kusov, zaznamenala základná škola v Stupave.