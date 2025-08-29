Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 29. august 2025Meniny má Nikola a Nikolaj
< sekcia Slovensko

Do SNP sa zapojilo aj okolo 250 Poliakov

.
Na snímke Pamätník SNP. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Spolupráca poľského a slovenského odboja mala tradíciu už pred vypuknutím SNP.

Autor TASR
Varšava 26. augusta (TASR) - V Slovenskom národnom povstaní (SNP) bojovali príslušníci viac ako tridsiatich národností. Boli medzi nimi aj Poliaci a podľa odhadov historikov sa ich počet pohyboval okolo 250. Účasť Poliakov bola rôznorodá - pôsobili v partizánskych jednotkách, v povstaleckej armáde, ale aj ako spojári, zdravotníci či sprievodcovia. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.

„Aj keď sa napriek viacerým snahám nepodarilo vytvoriť samostatnú poľskú bojovú jednotku, význam účasti Poliakov ocenilo aj velenie povstaleckej Československej armády v Banskej Bystrici,“ uviedla pre TASR veľvyslankyňa SR vo Varšave Andrea Elscheková-Matisová. V októbri 1944 velenie vydalo výzvu, v ktorej apelovalo na Poliakov žijúcich na území Československa. Uzatvárala sa slovami: „Za vašu a našu slobodu, či už nad Vislou, Rýnom alebo Váhom, stojíme všetci proti tomu istému nepriateľovi, ktorého porážka nám otvorí dvere späť do našej vlasti.“

Podľa historikov pôsobili Poliaci najmä v zmiešaných partizánskych oddieloch pod slovenským alebo sovietskym velením a ich prítomnosť posilňovala medzinárodný charakter povstania. Časť z nich pochádzala zo Spiša a Oravy, iní prešli z územia Poľska cez hraničné oblasti, ktoré slúžili ako zázemie a prechodové trasy.

Spolupráca poľského a slovenského odboja mala tradíciu už pred vypuknutím SNP. Existovali napríklad kuriérske trasy, ktoré spájali poľský Nowy Sacz cez Spiš a Gemer až do Budapešti a využívali ich aj osoby, ktoré sa následne zapojili do bojov.


(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
.

Neprehliadnite

ULICAMI BRATISLAVY: Prvý most cez Dunaj prišiel na konci 19. storočia

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: Po tridsiatkach mrazy. Aký bude záver leta?

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská