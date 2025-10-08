Do spustenia nového katalógu výkonov sa zapojilo 156 ambulancií

Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Ministerstvo deklarovalo, že spolupracuje s testujúcimi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a poskytuje im maximálnu podporu podľa konkrétnych požiadaviek.

Autor TASR
Bratislava 8. októbra (TASR) - Do spustenia pilotnej prevádzky nového zoznamu zdravotných výkonov pre ambulantný sektor sa zapojilo 156 ambulancií v piatich odbornostiach. Ide o odbory vnútorné lekárstvo, pneumológia, neurológia, dermatovenerológia a geriatria. Pilotný projekt podľa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR funguje plynulo. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré pre TASR poskytli z komunikačného odboru rezortu.

Ministerstvo deklarovalo, že spolupracuje s testujúcimi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a poskytuje im maximálnu podporu podľa konkrétnych požiadaviek. „Taktiež eviduje podnety a požiadavky testujúcich lekárov, ako aj ďalšie poznatky z aplikačnej praxe k jednotlivým zdravotným výkonom,“ doplnilo.

Ministerstvo zdravotníctva SR od 1. júla spustilo pilotnú prevádzku nového zoznamu zdravotných výkonov pre prvých päť odborností. Jedným z cieľov projektu je zistiť, akú zdravotnú starostlivosť reálne pacienti potrebujú, a verifikovať čas potrebný na poskytnuté zdravotné výkony. Nový katalóg výkonov by mal v budúcnosti priniesť najmä zvýšenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti v regiónoch a zníženie čakacích lehôt. Pilotný projekt bude trvať šesť mesiacov, nasledovať bude trojmesačná analytická fáza. Rezort naň vyčlenil päť miliónov eur.
