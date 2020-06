Do SR môžu prísť na 48 hodín aj ľudia dlhodobo žijúci v ČR a Maďarsku

Bratislava 2. júna (TASR) - Na Slovensko môžu na 48 hodín bez povinnosti domácej a štátnej karantény a bez preukázania sa negatívnym testom na COVID-19 vstúpiť od utorka aj ľudia, ktorí nemajú trvalý ani prechodný pobyt Českej republike či Maďarsku, ale sa v týchto krajinách dlhodobo zdržiavajú. Na hraničnom priechode sa však musia preukázať najmenej dvoma hodnovernými dokladmi. Vyplýva to z opatrenia, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.



"Na územie Slovenskej republiky môžu po novom prísť na najviac 48 hodín nielen osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v Českej republike a Maďarskej republike - uvoľnenie opatrení sa bude týkať aj tých, ktorí sa na území ČR, respektíve Maďarsku zdržiavajú," informuje ÚVZ SR.



Na hranici sa však takéto osoby musia preukázať najmenej dvoma hodnovernými dokladmi. A to napríklad preukazom o zdravotnom poistení, nájomnou či pracovnou zmluvou, dohodou o vykonaní práce, potvrdením od zamestnávateľa, listom vlastníctva k nehnuteľnosti určenej na bývanie, živnostenským listom, potvrdením o platbe inkasa či o zriadení účtu v banke, ale aj poistnou zmluvou. ÚVZ SR zdôrazňuje, že takýto režim platí po novom iba na hraničných priechodoch medzi Slovenskou a Českou republikou, respektíve Maďarskom.



Územím SR môžu prejsť bez zastavenia aj občania štátov Európskej únie (EÚ), ktorí sa vracajú do krajiny, v ktorej majú občianstvo. Tí tak už nemusia žiadať Ministerstvo vnútra SR o výnimku pre tranzit. Povinnosť žiadať o výnimku však ostáva občanom krajín EÚ, ktorí cestujú do krajiny, kde nemajú občianstvo, len trvalý alebo prechodný pobyt. "V oboch prípadoch musia opustiť územie SR do ôsmich hodín, môžu sa zastaviť na nevyhnutné dočerpanie pohonných látok," uvádza ÚVZ SR.