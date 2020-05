Do SR sa dováža nekvalitné poľské hydinové mäso

Bratislava 1. mája (TASR) - Napriek prísnym hygienickým a zdravotným opatreniam sa do slovenských obchodov dováža poľské hydinové mäso, ktoré malo skončiť v kafilériách. Uviedol to pre TASR Daniel Molnár, riaditeľ Únie hydinárov Slovenska (ÚHS).



"Skutočnosť, že z Poľska sa na Slovensko dováža nekvalitné hydinové mäso, sa potvrdila aj kontrolami Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR vykonanými počas mesiaca apríl," upozornil.



Kontroly podľa neho opätovne potvrdili, že lacné poľské hydinové mäso dovážané na naše územie je nevyhovujúce, keďže za posledných 9 dní boli z trhu stiahnuté štyri hydinové výrobky s krajinou pôvodu Poľsko, napríklad kuracie prsia (výrobca: Firma Handlowo-Produkcyjna „JANAS", chladené kuracie štvrte (výrobca: Firma KABANOS Kojs Miroslaw i Joanna Kojs - Kowalczyk sp. Jawna) alebo chladené kuracie štvrte (výrobca: Zaklady Miesne Wieslaw Lesniak), ako aj kuracie prsia chladené (výrobca: P.P.H.U. BIELA, Stanislav Biela). Spoločným nedostatkom bola podľa neho prítomnosť Salmonella Enteritidis vo výrobkoch.



ÚHS sa podľa Molnára preto chce poďakovať ŠVPS SR a Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR za zvýšenú intenzitu kontrol dovážaného hydinového mäsa v obchodnej sieti v SR.



"Poľské hydinové mäso je na Slovensko dovážané za podozrivo extrémne nízke ceny, ktoré vyvolávajú následné znižovanie cien slovenskej produkcie, veľké straty pre slovenských producentov hydinového mäsa a ohrozenie ich existencie v súčasnej krízovej situácii. Ceny poľských producentov sú výrazne pod úrovňou výrobných nákladov a ohrozujú hospodársku súťaž na našom trhu. Takéto ceny sú pre slovenských spracovateľov a chovateľov hydiny likvidačné," podčiarkol Molnár.



Podotkol, že posledný prieskum zastúpenia jednotlivých druhov potravín v obchodných reťazcoch pôsobiacich na slovenskom trhu realizovaný Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou (SPPK) preukázal, že na slovenskom trhu je iba 45 % slovenského hydinového mäsa.



"Preto je dôležité, aby spotrebitelia dávali prednosť slovenskému hydinovému mäsu a pozorne čítali údaje o krajine pôvodu uvedené na etikete hydinového mäsa. V prípade, ak je na nich uvedené chované: Slovenská republika (Slovensko, SR), zabité: Slovenská republika (Slovensko, SR), majú garanciu, že ide o slovenské hydinové mäso, ktoré je kvalitné, bezpečné, zdravé, čerstvé a niekoľkokrát skontrolované veterinárnymi inšpektormi," zdôraznil riaditeľ ÚHS.



Z vyššie uvedených dôvodov sa podľa Molnára obracia ÚHS na štátne inštitúcie s požiadavkou na pokračovanie a zintenzívnenie kontrol dovážaného poľského hydinového mäsa na náš trh a na prijatie účinných opatrení na zamedzenie dovozu lacného a nekvalitného hydinového mäsa do SR. Je to jediná cesta, ako ochrániť domácich výrobcov hydiny, ale najmä spotrebiteľov, ktorých zdravie je týmito výrobkami ohrozené.



Pripomenul, že ÚHS už niekoľko rokov upozorňuje na neustále sa objavujúce aféry so zahraničnými, predovšetkým poľskými potravinami. Tie sa za posledných 10 rokov spájajú s viac ako 40 potravinovými aférami. Iba v prípade hydinového mäsa a vajec sa zaznamenali škandály, ako zakázaný rastový hormón v poľských kŕmnych zmesiach, poľské hydinové mäso s plesňami, posypová soľ v poľských hydinových mäsových výrobkoch, poľské hydinové rezne s obsahom antibiotík, skrmovanie zakázanej mäsokostnej múčky v Poľsku, poľské hydinové výrobky s obsahom kačacieho a husacieho mäsa so salmonelou, poľské hydinové mäso s obsahom zakázaných rastových antibiotík, poľské kuracie mäso s obsahom nepovolených polyfosfátov, poľské vajcia s obsahom karcinogénnych látok a s vysokým obsahom dioxínov a fipronilu. "Veľký škandál bol aj s poľským hovädzím mäsom," dodal riaditeľ ÚHS.