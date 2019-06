Do SR zavítali po prvý raz európski inšpektori životného prostredia

Témou diskusií budú emisie a najväčší znečisťovatelia životného prostredia.

Bratislava 25. júna (TASR) – Na Slovensko zavítali v utorok po prvý raz európski inšpektori životného prostredia z organizácie IMPEL (Europian Union Network for Implementation and Enforcement of Environmental Law). Cieľom trojdňovej návštevy bude poskytnúť nezáväzné odporúčania Slovenskej inšpekcii životného prostredia (SIŽP) pre zlepšenie jej výkonu. Témou diskusií budú emisie a najväčší znečisťovatelia životného prostredia.



Hodnotenie IRI (Impel Review Initiate) môže napomôcť k čo najefektívnejšiemu uplatňovaniu práva v oblasti životného prostredia. "Je to veľmi užitočná skúsenosť, lebo chceme byť efektívnejší, chceme sa naučiť a podeliť o dobré skúsenosti, ktoré môžeme implementovať na Slovensku," priblížil zámer stretnutia štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Norbert Kurilla.



Pripomenul, že IMPEL tvorí renomovaná sieť odborníkov, ktorá má veľmi dobre zmapované najmä európske územie. Členmi tejto medzinárodnej neziskovej organizácie je 47 spoločností z 33 krajín. Zameraním IRI na Slovensku je preskúmanie implementácie smernice o priemyselných emisiách v podmienkach povoľujúceho a kontrolného orgánu s cieľom optimalizácie.



Ako doplnil generálny riaditeľ SIŽP Róbert Ružička, ide o vynikajúcu príležitosť na to, aby Slovensko diskutovalo s medzinárodnými expertmi viac o postupoch. "Výsledkom po analýze našej inšpekčnej činnosti v režime integrovanej prevencie a kontroly bude to, že organizácia IMPEL doručí svoje závery a odporúčania, ktoré sa budeme snažiť ďalej implementovať, aby sme dosiahli ďalší progres," povedal.



Medzinárodný tím pozostáva zo siedmich expertov, ktorých vedie Tony Liebregstom. Zameriavať sa budú najmä na skríning aktivít, tiež na to, ako sa vykonávajú inšpekcie a ako sa posudzuje režim integrovanej prevencie a kontrol. Prvá správa z hodnotenia by mala byť známa už v piatok (28. 6.). Ako Liebregstom uviedol, nejde o povinný audit, ale skôr hľadanie príležitostí proaktívnym spôsobom. Ako dodal, verí, že aj zahraniční experti sa môžu učiť od slovenských expertov.