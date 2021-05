Do strany Spolu vstúpila bývalá poslankyňa OĽANO Silvia Shahzad

Bratislava 6. mája (TASR) - Bývalá poslankyňa OĽANO Silvia Shahzad, ktorá v období rokov 2016 až 2020 zastupovala hnutie v Národnej rade (NR) SR, vstúpila do strany SPOLU. Informoval o tom líder mimoparlamentnej strany Juraj Hipš.



"Príchod Silvie Shahzad znamená pre SPOLU ďalšie výrazné personálne a odborné posilnenie, najmä v oblasti, ktorá sa na Slovensku týka okolo pol milióna ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím a ich rodín," skonštatoval Hipš.



Shahzad potvrdila, že jej kľúčovou témou ostáva otázka prístupnosti a začlenenia ľudí so zdravotným postihnutím do spoločnosti.



Shahzad bola prvou ženou na vozíku, ktorá získala mandát poslankyne NR SR. V parlamente bola členkou Výboru NR SR pre sociálne veci.