Do súťaže o najkrajší list sa môžu mladí zapojiť do 8. apríla

Bratislava 28. marca (TASR) - Mladí autori vo veku od deviatich do 15 rokov sa stále môžu zapojiť do súťaže o Najkrajší list. Slovenská pošta (SP) informuje, že práce na tému "Napíš list vplyvnej osobe, v ktorom vysvetlíš, prečo a ako by sa malo konať proti klimatickej kríze" treba poslať na jej adresu najneskôr do piatka 8. apríla.



Súťaž vyhlasuje SP v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR. Prostredníctvom nej sa hlási k iniciatíve Svetovej poštovej únie zlepšovať čitateľskú gramotnosť a jazykové schopnosti u detí a mládeže, ako aj rozvíjať ich talent písania s dôrazom na kreativitu a vyjadrenie emócie.



Úlohou účastníkov 51. ročníka medzinárodnej súťaže je napísať list vplyvnej osobe, v ktorom vysvetlia, prečo a ako by sa malo konať proti klimatickej kríze. "Vítané sú aj autorské ilustrácie. Rozsah listu by nemal prekročiť 800 slov. Podmienkou je, aby bol písaný rukou, a musí obsahovať formálne znaky listu," dodáva hovorkyňa SP Iveta Dorčáková s tým, že v liste musí byť uvedený aj vek dieťaťa a názov školy.



O víťazovi rozhodne komisia, ktorú budú tvoriť zástupcovia vyhlasovateľov súťaže. Na autorov troch najlepších slovenských listov v národnom kole súťaže čakajú vecné ceny. V medzinárodnej súťaži ocenia tri najkrajšie listy zlatou, striebornou a bronzovou medailou Svetovej poštovej únie.