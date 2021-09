Do Taiwanu dorazili vakcíny, ktoré krajine darovalo Slovensko

Taiwanská prezidentka Cchaj Jing-wen sa nechala zaočkovať prvou dávkou vakcíny proti koronavírusu vyvinutou v Taiwane, čím v krajine oficiálne odštartovali podávanie domácej vakcíny miestnym obyvateľom v pondelok 23. augusta 2021, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Tchaj-pej 26. septembra (TASR) - Do Taiwanu v nedeľu dorazilo 160.000 dávok vakcíny proti koronavírusu od spoločnosti AstraZeneca, ktoré krajine darovalo Slovensko. Taiwanská prezidentka Cchaj Jing-wen poďakovala Slovensku za tento dar na sociálnej sieti Facebook, informovala taiwanská štátna tlačová agentúra CNA.Taiwan tieto vakcíny plánuje podať obyvateľom, ktorí už dostali prvú dávku protikoronavírusovej vakcíny.Európska únia v polovici júla oznámila, že Slovensko Taiwanu daruje 10.000 dávok vakcín proti koronavírusu. Slovenské ministerstvo hospodárstva však v piatok oznámilo, že zvýši počet darovaných vakcín o ďalších 150.000 dávok. Do Taiwanu tak celkovo zo Slovenska dorazilo 160.000 dávok vakcíny.Vakcíny na medzinárodné letisko Taiwan Tchao-jüan pri Tchaj-peji prišiel privítať riaditeľ taiwanského Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb a predstaviteľka taiwanského ministerstva zahraničných vecí.Slovensko pri odovzdávaní vakcín reprezentovali vedúci Slovenského ekonomického a kultúrneho úradu v Tchaj-peji Martin Podstavek a jeho zástupkyňa Michaela Šuláková.Vakcíny boli po odovzdaní následne prepravené do skladu a budú podrobené inšpekcii.V tlačovom vyhlásení Slovensku za dar, ktorý v Taiwane považujú za prejav priateľstva, poďakovalo okrem taiwanskej prezidentky aj taiwanské ministerstvo zahraničných vecí.Štátny tajomník slovenského ministerstva hospodárstva Karol Galek v piatok uviedol, že Slovensko chce týmto darom Taiwanu nielen pomôcť, ale sa aj odvďačiť. Pripomenul totiž, že Taiwan daroval Slovensku počas pandémie nového koronavírusu 700.000 rúšok.