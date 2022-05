Do tohtoročnej Ekonomickej olympiády sa zapojilo 11.300 študentov

Bratislava 4. mája (TASR) - Do piateho ročníka Ekonomickej olympiády sa zapojilo rekordných 11.300 študentov, čo je v porovnaní s minulým rokom nárast takmer o tretinu. Do krajských kôl sa prebojovalo 540 súťažiacich, ktorí aj tento rok absolvovali testovanie online. Vo finále, ktoré sa konalo v utorok (3. 5.) v Bratislave, sa stretlo 51 študentov stredných škôl z celého Slovenska.



"Každý rok ma prekvapí, koľkým ekonomickým mýtom a nezmyslom mladí ľudia veria. Mnohí študenti v krajskom kole napríklad verili, že uzavreté hranice a štátne vlastníctvo prinesú spotrebiteľom väčší blahobyt a ekonomickú stabilitu. Dnešné celoslovenské kolo ma, naopak, naplnilo optimizmom, keďže sme čítali a počuli ekonomické argumenty podkuté dátami a rozumnými závermi, ktoré by som čakala skôr od študentov na vysokej škole," povedala riaditeľka Ekonomickej olympiády Monika Budzák. V rámci finále bol pre študentov a pedagógov pripravený aj program vo forme prednášok a diskusií na rôzne témy.



Po záverečnom hodnotení porota v ústnom kole určila výsledné poradie všetkých desiatich superfinalistov Ekonomickej olympiády. Tretie miesto zaujal Matej Sova z Gymnázia na Teplickej ulici v Bratislave, druhé miesto získal David Guľaš z LEAF Academy v Bratislave a víťazom piateho ročníka Ekonomickej olympiády sa stal Martin Kips z Gymnázia na Grösslingovej ulici v Bratislave.



Ekonomická olympiáda pomáha podľa organizátorov poukazovať na ekonomické problémy a povzbudzuje študentov, aby už v mladom veku začali rozmýšľať nad ich riešeniami. Súťaž tiež má motivovať školy a pedagógov venovať výučbe ekonómie viac priestoru.



Projekt Ekonomickej olympiády na Slovensku organizuje INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz v spolupráci s českým Institutem ekonomického vzdělávání (INEV).