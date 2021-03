Do Trestného zákona by mohla pribudnúť kyberšikana

Bratislava 16. marca (TASR) - Do Trestného zákona by mohol pribudnúť nový trestný čin nebezpečného obťažovania. Pokrýva najnebezpečnejšie prípady kybernetickej šikany. Vyplýva to z novely Trestného zákona, ktorú v utorok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania. Kyberšikana sa podľa predkladateľov nedostatočne trestnoprávne postihuje. Zmenu legislatívy odôvodňujú aj tým, že v čase pandémie sa veľa aktivít presunulo do digitálneho priestoru, čím sa stala kyberšikana vypuklým problémom.



Tri roky odňatia slobody môžu podľa návrhu novely hroziť tomu, kto cez elektronickú komunikačnú službu či počítačovú sieť alebo systém druhú osobu úmyselne dlhodobo znevažuje, zastrašuje, neoprávnene koná v jej mene alebo spôsobuje iné podobné dlhodobé obťažovanie. Trest môže hroziť v prípade, že páchateľ neoprávnene zverejní alebo sprístupní inej osobe obrazový, zvukový alebo obrazovo-zvukový záznam prejavu osobnej povahy, ktorý získal so súhlasom danej osoby, pričom tento záznam môže ohroziť jej vážnosť alebo jej privodiť inú vážnu ujmu.



Ak trestný čin páchateľ urobí z osobitného motívu alebo ho spácha na chránenej osobe, hroziť mu môže jeden až štyri roky za mrežami. Ak ním spôsobí ťažkú ujmu na zdraví, smrť alebo bol za taký čin v predchádzajúcich 24 mesiacoch odsúdený, hrozí mu trest dva až päť rokov za mrežami.



Predkladatelia tvrdia, že súčasná úprava kybernetickej šikany nemá na Slovensku podobu výslovnej právnej úpravy zameranej na boj proti šikane. V návrhu odmietajú, že by znaky navrhovaného trestného činu nebezpečného obťažovania v neprimeranej miere duplikovali, respektíve kriminalizovali konania, ktoré sú už trestnými činmi. "Naopak, tieto trestné činy dopĺňa," skonštatovali.



Poslanci sa odvolávajú na výskumy, podľa ktorých je kyberšikanovanie jedným z najčastejších negatívnych javov na internete. "Pre agresorov je totiž ľahšie ubližovať niekomu, komu sa nemusia pozerať priamo do očí, menej vnímajú emócie a zranenie obete, menej si uvedomujú závažnosť svojho konania a zodpovednosť zaň – agresora totiž pred priamym odhalením chráni jeho zdanlivá anonymita," uviedli poslanci.



Novela Trestného zákona by mohla byť účinná od 1. júla tohto roka.