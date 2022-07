Cestujete do Turecka? Toto potrebujete pri vstupe

Bratislava 18. júla (TASR) – Na vstup do Turecka je potrebné mať cestovný pas, ktorý musí byť v platnosti minimálne 150 dní. Odporúča sa mať cestovné poistenie, ktoré pokrýva aj prípadné liečebné náklady súvisiace s ochorením COVID-19. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR na svojej stránke.



Bývalý slovenský konzul v Turecku Matúš Cirák v súvislosti s pasom platným menej ako 150 dní pred vstupom do Turecka uviedol, že cestovná kancelária alebo letecká spoločnosť, ktorá doviezla pasažiera, musí zabezpečiť odvoz do krajiny, odkiaľ priletel. Podľa neho majú pri pasovej kontrole zvlášť miestnosti, ktoré sú vybavené základnými potrebami, a cestovateľ tam musí počkať na najbližší let spoločnosti.



"Mali sme prípad aj siedmich dní, keď tam musel človek počkať," doplnil s tým, že sa o pasažiera stará letecká spoločnosť. Prípady neplatnosti pasu podľa neho bývajú veľakrát pri deťoch.



V súvislosti s pandémiou nového koronavírusu zaviedlo Turecko certifikované hotely, kde sú kontrolované protipandemické opatrenia. "Odporúčam si vybrať hotel, ktorý má tento certifikát," povedal Cirák. Zariadenia s certifikátmi sú kontrolórmi osobne kontrolované štyrikrát mesačne, aby sa uistilo, že spĺňajú potrebné hygienické kritéria.



Podľa neho v prípade ochorenia COVID-19 majú tieto hotely vyhradené priestory na karanténne účely. MZVEZ na stránke uvádza, že dĺžka karantény v prípade nakazenia je v Turecku aktuálne sedem dní. "Evidujeme menší nárast prípadov ochorenia na COVID-19," uviedol konzul.



Slovenský rezort diplomacie na svojej stránke spresňuje, že Turecko nepožaduje predloženie očkovacieho certifikátu proti COVID-19, negatívneho PCR testu či negatívneho antigénového testu pri vstupe do krajiny. Náhradné doklady sa podľa konzula vydávajú v Antalyi, Ankare a Istanbule.



V prípade hrozby živelnej pohromy informuje všetky osoby v dotknutých oblastiach krízový štáb pomocou výstražného upozornenia. Podľa Ciráka má telefón funkciu, keď začne hlasno upozorňovať s textami v turečtine. "Väčšinou upozorňujú, aby v prípade núdze postupovali podľa pokynov civilných zložiek," doplnil s tým, že je potrebné si texty preložiť.