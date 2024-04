Do Týždňa dobrovoľníctva sa môžu organizácie hlásiť do konca apríla

Bratislava 27. apríla (TASR) - Šestnásty ročník kampane Týždeň dobrovoľníctva chce poukázať na to, že aj malé skutky môžu byť veľkým hrdinstvom. Bude sa konať od 20. do 26. mája. Organizácie sa doň so svojou aktivitou môžu hlásiť do 30. apríla. TASR o tom informovali z Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií, ktorá za celoslovenskou kampaňou stojí.



"Spoločné malé dobro môže viesť k veľkej zmene v komunitách, spoločnosti, ale aj vo vnútri každého dobrovoľníka a dobrovoľníčky. Tie najmilšie činy sa často dejú nenápadne. Považujeme za dôležité ukázať, že dobro sa okolo nás stále koná, ľuďom záleží na svojom okolí a chcú ho pozitívne ovplyvňovať," poznamenala riaditeľka platformy a koordinátorka kampane na národnej úrovni Dominika Hradiská.



Do Týždňa dobrovoľníctva sa každoročne zapájajú občianske združenia, školy, centrá voľného času, samosprávy, knižnice, múzeá či domovy sociálnych služieb. Do aktuálneho ročníka sa možno zapojiť cez oficiálny web www.tyzdendobrovolnictva.sk. Po registrácii môžu organizácie pridávať neobmedzené množstvo dobrovoľníckych ponúk. Dané ponuky budú pre verejnosť zverejnené od 2. mája.