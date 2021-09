Do Týždňa dobrovoľníctva sa tento rok zapojilo vyše 2000 ľudí

Bratislava 23. Septembra (TASR) – Slováci pomáhali aj v čase pandémie, do Týždňa dobrovoľníctva 2021 sa zapojilo vyše dvetisíc ľudí. Ako TASR informovala PR manažérka Platformy dobrovoľnícky centier a organizácií Eva Ščepková, takmer 200 organizácií minulý týždeň otvorilo množstvo jednorazových dobrovoľníckych príležitostí, vďaka ktorým si mohli Slováci vyskúšať, aké je to byť dobrovoľníkom.



V dôsledku pandémie prebiehala národná kampaň už druhý rok za netradičných podmienok a na jednotlivých aktivitách sa mohol zúčastniť len obmedzený počet ľudí. „I keď sa do aktivít zapojilo menej dobrovoľníkov a dobrovoľníčok ako po iné roky, ráta sa každý dobrý skutok. Práve v týchto ťažkých časoch je dôležité vytrvať a aj naďalej prinášať pozitívne príklady. Opäť sa ukázalo, že solidarita Slovákom a Slovenkám nie je cudzia a chuť nezištne pomáhať je úprimná a veľká,“ uviedla výkonná riaditeľka platformy Dominika Hradiská.



Do 13. ročníka kampane sa zapojilo 2280 ľudí, ktorí dobrovoľníctvu venovali celkovo 6555 hodín svojho času. „Čo pri prepočte na ekonomickú hodnotu práce predstavuje približne 32.000 eur,“ priblížila Ščepčeková.



Týždeň dobrovoľníctva zorganizovala Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií spolu s ďalšími krajskými dobrovoľníckymi centrami. Kampaň podporilo aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a organizácia Iuventa - Slovenský inštitút mládeže.