Do Týždňa dobrovoľníctva sa zapojilo 5140 ľudí

Bratislava 27. mája (TASR) - Do 17. ročníka Týždňa dobrovoľníctva, ktorý sa konal od 19. do 25. mája, sa zapojilo 5140 dobrovoľníkov, ktorí kampani venovali 18.670 hodín svojho času. Podľa prepočtov to predstavuje ekonomickú hodnotu vyše 112.440 eur. TASR o tom informovala marketingová manažérka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií Eva Ščepková.



Počas Týždňa dobrovoľníctva ponúkli občianske združenia, školy, múzeá, galérie, knižnice či centrá voľného času stovky jednorazových dobrovoľníckych aktivít, od úprav exteriérov, maľovania a hrabania až po stretnutia s klientmi sociálnych zariadení či kreatívne dielne pre deti aj dospelých.



„Na veľké dobro stačí málo, aj pár hodín dobrovoľníckej pomoci môže byť začiatkom pozitívnej zmeny. Dobrovoľníctvo nevyžaduje veľké činy, stačí ochota priložiť ruku k dielu. Často práve malé skutky láskavosti menia životy druhých aj náš vlastný,“ zhodnotila Ščepková.



Týždeň dobrovoľníctva zorganizovala Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií spolu s krajskými dobrovoľníckymi centrami: Bratislavské dobrovoľnícke centrum, Centrum dobrovoľníctva Banská Bystrica, Nitrianske centrum dobrovoľníctva, Prešovské dobrovoľnícke centrum, Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja, Trenčianske dobrovoľnícke centrum a Žilinské dobrovoľnícke centrum.



„Za úspechom Týždňa dobrovoľníctva je kvalitná spolupráca v rámci našej siete krajských centier. Spoločne sme opäť dokázali motivovať tisíce ľudí po celom Slovensku. Ďakujeme každému, kto priložil ruku k dielu a venoval svoju dobrohodinu pre lepšiu komunitu,“ doplnila Ščepková.