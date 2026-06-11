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Do Týždňa dobrovoľníctva sa zapojilo 9450 ľudí
Do kampane sa zapojili mimovládne organizácie, mestá a obce, školy, nemocnice, múzeá, firmy aj štátne inštitúcie.
Autor TASR
Bratislava 11. júna (TASR) - Do 18. ročníka kampane Týždeň dobrovoľníctva, ktorá sa konala od 18. do 24. mája, sa zapojilo 9450 ľudí. Pomoci druhým venovali celkovo 24.267 hodín. Odhadovaná ekonomická hodnota ich práce presiahla 160.000 eur. TASR o tom informovali z Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, podľa ktorého ide o rekordné výsledky.
„Slovensko má obrovské srdce. Výsledky kampane ukazujú, že ochota pomáhať a meniť svoje okolie k lepšiemu je pevnou súčasťou našej spoločnosti. Dobrovoľníctvo nie sú len odpracované hodiny. Je to prejav solidarity, spolupatričnosti a záujmu o druhých,“ skonštatovala splnomocnenkyňa vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Simona Zacharová.
Do kampane sa zapojili mimovládne organizácie, mestá a obce, školy, nemocnice, múzeá, firmy aj štátne inštitúcie. Dobrovoľníci pomáhali seniorom, deťom, ľuďom v náročných životných situáciách, podieľali sa na komunitných aktivitách a skrášľovaní verejných priestorov.
Tohtoročný Týždeň dobrovoľníctva bol zároveň jednou z hlavných aktivít realizovaných v rámci Medzinárodného roka dobrovoľníkov pre udržateľný rozvoj 2026 vyhláseného OSN.
„Slovensko má obrovské srdce. Výsledky kampane ukazujú, že ochota pomáhať a meniť svoje okolie k lepšiemu je pevnou súčasťou našej spoločnosti. Dobrovoľníctvo nie sú len odpracované hodiny. Je to prejav solidarity, spolupatričnosti a záujmu o druhých,“ skonštatovala splnomocnenkyňa vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Simona Zacharová.
Do kampane sa zapojili mimovládne organizácie, mestá a obce, školy, nemocnice, múzeá, firmy aj štátne inštitúcie. Dobrovoľníci pomáhali seniorom, deťom, ľuďom v náročných životných situáciách, podieľali sa na komunitných aktivitách a skrášľovaní verejných priestorov.
Tohtoročný Týždeň dobrovoľníctva bol zároveň jednou z hlavných aktivít realizovaných v rámci Medzinárodného roka dobrovoľníkov pre udržateľný rozvoj 2026 vyhláseného OSN.