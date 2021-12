Do Unilabsu vstúpil dánsky holding A.P. Moller

Ženeva 6. decembra (OTS) - Spoločnosť Unilabs – popredného európskeho poskytovateľa diagnostických služieb - získala spoločnosť A.P. Moller Holding, ktorú založila a vedie rodina Maersk. Doterajší väčšinový vlastník Unilabs, spoločnosť Apax Partners, súhlasil a podpísal predaj, pričom ukončenie transakcie sa očakáva v najbližších mesiacoch.



„Počas posledných rokov sme v Unilabs vybudovali silnú kultúru Care Big, kde ľudia, naši zamestnanci, cítia hrdosť a radosť z toho, že sa môžu podieľať na veľkých veciach. Sú pevnou súčasťou spoločnosti, ktorá je lídrom v modernej laboratórnej diagnostike, patológii a rádiologických diagnostických službách. Táto kultúra (Care Big) je silne prítomná aj za našou finančnou výkonnosťou, ktorá nás vyniesla až na samý vrchol trhu lekárskej diagnostiky. Sme radi, že sme sa stali súčasťou A.P. Moller, ktorá má prestížnu globálnu reputáciu, skvelú korporátnu kultúru a dlhodobú víziu, čo sú vlastnosti prirodzené pre rodinný podnik – našli sme perfektného partnera pre našu spoločnosť,“ povedal Michiel Boehmer, generálny riaditeľ Unilabs. "Rád by som poďakoval spoločnosti Apax, ktorá bola súčasťou našej cesty od roku 2007 - Apax podporil našu stratégiu, pomohol nám vyrásť na medzinárodného šampióna v diagnostike, akým sme dnes, a dokonale nás pripravil na ďalšiu kapitolu."



„Unilabs ponúka dobrý súlad s cieľmi našej skupiny a chápaním, ako prevádzkovať lokálne prevádzky vyžadujúce vysoký stupeň automatizácie a logistiky v rôznych geografických oblastiach,“ povedal Robert M. Uggla, generálny riaditeľ spoločnosti A.P. Moller Holding. „Sme našení odbornosťou Unilabs v oblasti laboratórnej diagnostiky, patológie a rádiológie. Vidíme príležitosť rozšíriť činnosť spoločnosti na nové trhy a ponúknuť dôležité a okamžité riešenia krajinám s obmedzeným prístupom ku kritickým riešeniam zdravotnej starostlivosti, ako sú telerádiologické služby.“



„Pevne veríme, že Unilabs ponúka dôležité riešenie spoločenských výziev v oblasti zdravotnej starostlivosti, ktoré ďaleko presahuje dnešnú pandémiu,“ povedal Jan T. Nielsen, CIO, A.P. Moller Holding. „Špecializované odborné znalosti, rozsah služieb a špičkovosť procesov sú rozhodujúcimi faktormi úspechu, aby ste sa stali dôveryhodným partnerom pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. A.P. Moller Holding bude pokračovať v investíciách do týchto kľúčových schopností a kapacít a zároveň urýchli rozširovanie digitálnej platformy a geografickej stopy spoločnosti Unilabs.



"Bolo skvelé pracovať s Michielom Boehmerom, Josom Lamersom a celým tímom Unilabs za posledných pár rokov," povedal Steven Dyson, partner v spoločnosti Apax. „Spoločnosť prešla významnou transformáciou, ktorá zahŕňa zrýchlenie organického rastu, expanziu na nové trhy prostredníctvom strategických akvizícií a vedúce postavenie v oblasti digitalizácie zdravotníctva, aby sa stala popredným poskytovateľom diagnostických služieb v Európe.“



„Sme hrdí, že sme pomohli Unilabs vybudovať a rozšíriť podnikanie a chceli by sme poďakovať Michielovi, Josovi a tímu a zaželať im veľa úspechov do budúcnosti v tejto novej vzrušujúcej kapitole s ich novým partnerom,“ povedal Arthur Brothag, partner v Apaxe.



Očakáva sa, že transakcia bude uzavretá v priebehu niekoľkých nasledujúcich mesiacov, v závislosti od zvyčajných uzatváracích podmienok a regulačných schválení.

Unilabs je majoritným akcionárom Unilabs Slovensko od roku 2017.



O Unilabs

Unilabs je jednou z najväčších európskych diagnostických spoločností s významnými aktivitami na Blízkom východe a v Latinskej Amerike. Je to jediná paneurópska diagnostická skupina, ktorá poskytuje digitálne laboratórne, patologické a zobrazovacie služby pacientom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Ako popredný digitálny líder pokrývajúci celé diagnostické spektrum, viac ako 12 000 zamestnancov Unilabs zachraňuje a zlepšuje životy každý deň.

Unilabs sa plne angažuje v boji proti Covid-19 – investuje značné prostriedky do technológie, vybavenia a ľudí, aby poskytoval rýchle a spoľahlivé testy na Covid-19 vo viac ako 15 krajinách. Od začiatku pandémie spoločnosť Unilabs zrealizovala už takmer 20 miliónov testov na Covid.



O spoločnosti A.P. Moller Holding

A.P. Moller Holding je materskou spoločnosťou skupiny A.P. Moller. Účelom A.P. Moller Holding je rozvíjať „nyttig virksomhed“, t. j. investovať a budovať podniky, ktoré majú pozitívny vplyv na spoločnosť. Viac informácií nájdete na www.apmoller.com.