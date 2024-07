Do vesmíru by mala v utorok vyletieť štvrtá slovenská družica

Košice 9. júla (TASR) - Štvrtá slovenská družica GRBBeta by sa v utorok mala vydať na obežnú dráhu Zeme. Do vesmíru ju z kozmodrómu vo Francúzskej Guyane vynesie raketa Ariane 6. Štartovacie okno je podľa Európskej vesmírnej agentúry (ESA) medzi 20.00 a 24.00 h stredoeurópskeho letného času (SELČ).



"Dnes by mal byť štart, takže dúfame, že všetko bude úspešné, satelit bude vynesený na obežnú dráhu a bude fungovať tak, ako má," uviedol pre TASR líder projektu na Leteckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach Peter Hanák.



GRBBeta je priamym nástupcom družice GRBAlpha, ktorá zaznamenala gama záblesky z hlbokého vesmíru. Hlavnou úlohou misie podľa projektu je overenie technológií pre budúcu konšteláciu nanosatelitov Camelot, ktorá bude slúžiť pre zaznamenávanie a presné určovanie polohy gama zábleskov. Okrem vedeckých aktivít bude slovenská družica poskytovať aj služby rádioamatérom.



Družica typu CubeSat má veľkosť 2U, jej rozmery bez rozvinutých antén sú 10 x 10 x 22,7 centimetra. Maximálna hmotnosť podľa štandardu pre 2U je 2,66 kilogramu.



"GRBBeta je kolaboratívny projekt, ktorý zahŕňa rôzne technologické inovácie od rôznych partnerov," uviedol Jakub Kapuš, šéf slovenskej spoločnosti Spacemanic, ktorá je dodávateľom platformy družice.



Štart rakety Ariane 6 sprístupní ESA online naživo.