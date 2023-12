Do vtáčieho kŕmidla patria prírodné zrniečka, oriešky či zelenina

Bratislava 25. decembra (TASR) - Do vtáčieho kŕmidla môžu dať ľudia prírodné zrniečka, semená, oriešky, ovocie či zeleninu. Použiť môžu aj energetické krmivo vo forme loja, vareného mäsa alebo tukových zmesí z bravčovej masti so semienkami. Pre TASR to povedal Ján Gúgh zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko.



Najatraktívnejšie sú pre vtáky slnečnicové semienka, proso, pšenica, repka, jablká. Najuniverzálnejším krmivom je nepražená nelúpaná a nesolená slnečnica. "Tá chutí takmer každému návštevníkovi kŕmidla. Najčastejšie na nej hodujú rôzne druhy sýkoriek, stehlíkov, brhlíky, glezgy či ďateľ," poznamenal Gúgh.



Vrabce poľné či domové podľa ornitológa nepohrdnú slnečnicovými semienkami. Potešia sa však aj pšenici, prosu alebo semienkam repky. Zimujúce červienky, rôzne druhy drozdov, ale aj chochláče severské obľubujú ovocie. "Ideálne sú na prikrmovanie týchto druhov jablká, alebo si môžeme nachystať a vhodne uskladniť na jeseň plody jarabiny," podotkol. Dodal, že ďatle, sojky, straky či sýkorky s obľubou jedia aj tukové krmoviny.



Gúgh hovorí, že vodné vtáky, ako sú labute, kačice, čajky sa prikrmujú zrnami, napríklad obilím či kukuricou. Použiť sa môže aj varená ryža, listová zelenina, mrkva a zemiaky. Pečivo spôsobuje podľa ornitológa vodným vtákom tráviace ťažkosti a aj smrť, preto by sa ním v žiadnom prípade nemali prikrmovať.



"Vtáčie kŕmidlo nesmie byť odpadkový kôš na pokazené alebo znehodnotené ľudské potraviny. V žiadnom prípade nevykladáme pre vtáky kožku z údenej slaniny, ani nič korenené, sladké, slané, pražené, údené či pečivo," poznamenal Gúgh. Doplnil, že do kŕmidla sa nedáva pečivo, solené, pražené, údené potraviny pre ľudí. Vtákom podľa ornitológa spôsobujú tráviace problémy a môžu spôsobiť aj úhyn. Do kŕmidla sa nedávajú ani plesnivé krmoviny.