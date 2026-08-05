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Do výberového konania na post riaditeľa FPU sa hlási päť kandidátov

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Na snímke dočasne poverený riaditeľ fondu František Kornaj. Foto: TASR

Rada FPU takisto stanoví termín verejného vypočutia prihlásených kandidátov na riaditeľa fondu.

Autor TASR
Bratislava 5. augusta (TASR) - Do výberového konania na post riaditeľa Fondu na podporu umenia (FPU) sa prihlásilo päť kandidátov. TASR o tom informoval dočasne poverený riaditeľ fondu František Kornaj.

„V stanovenom termíne prijal fond päť uzavretých obálok s označením Prihláška na funkciu riaditeľa FPU,“ uviedol Kornaj. Výberové konanie vyhlásila Rada FPU 24. júna, termín na podanie prihlášky bol do 31. júla.

Rada FPU takisto stanoví termín verejného vypočutia prihlásených kandidátov na riaditeľa fondu. Malo by sa tak stať na najbližšom zasadnutí rady, 12. augusta, na ktorom bude rada voliť nového predsedu. Po odstúpení doterajšieho šéfa rady Matúša Oľhu ju vedie dočasne podpredseda Ľubomír Kleštinec.
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