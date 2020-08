Do výberu k žilinským špeciálom sa prihlásilo 91 vojakov

Žilina 20. augusta (TASR) – Do augustového výberu do 5. pluku špeciálneho určenia Síl pre špeciálne operácie Ozbrojených síl (OS) SR v Žiline sa prihlásilo 111 vojakov. Podľa hovorcu Síl pre špeciálne operácie Mária Pažického nastúpilo v pondelok (17. 8.) do výberu 91 z nich.



Doplnil, že o zaradenie k špeciálom stále bojuje 64 uchádzačov. "Majú za sebou preskúšanie z pohybovej výkonnosti - z takzvaných vševojskových noriem, plávanie vo Vodnom diele Žilina s prekonávaním umelých prekážok s prvkami záťažových situácií, nočné zrýchlené presuny v členitom teréne i po spevnenej komunikácii so záťažou. Tiež psychodiagnostické testovanie v gescii oddelenia psychologických a sociologických činností personálneho úradu OS," uviedol Pažický.



Výber podľa neho doteraz opustilo 27 vojakov pre zdravotné dôvody, stratu motivácie či nepostačujúce výsledky preskúšania z pohybovej výkonnosti. "Na dvojtýždňovom výbere sa zúčastňujú už slúžiaci vojaci iných útvarov OS SR, vojaci z projektu 'bejby čata pluku' a kadeti Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši," dodal.



Na časť výberu v teréne dohliadali pracovníci odboru riadenia špecializovanej štátnej správy Ministerstva obrany (MO) SR a hlavný bezpečnostný technik rezortu obrany. "Snažíme sa o striedanie psychickej a fyzickej záťaže, vyvíjame tlak. Testovaním sledujeme aj schopnosť učiť sa, priestorovú orientáciu, schopnosť kritického a kreatívneho myslenia v záťažových situáciách, tímovosť jednotlivca a jeho vplyv na kolektív, riadiace a manažérske schopnosti," podotkol psychológ 5. pluku špeciálneho určenia.



"Výberu sa venujeme s plnou vážnosťou. Fyzická zdatnosť má zásadný vplyv na zdravotný stav a zvládanie psychickej záťaže. To všetko sa vo finále prejavuje v nižšej úrazovosti," dodal šéfinštruktor Výcvikovej základne Síl pre špeciálne operácie.



Veliteľ 5. pluku špeciálneho určenia Pavol Šebík vysvetlil, že voľné pozície v pluku vznikli aj vytvorením špecifického bojového oddielu. "Jeho novým členom môžeme dať vzdelanie, odbornú prípravu jednotlivca, zahraničné kurzy aj zahraničné operácie. Potrebujeme však vybrať správnych ľudí – nepotrebujeme ani tak silných jednotlivcov, potrebujeme budovať tímového ducha," zdôraznil Šebík.



Záujemcovia o službu v žilinskom špeciálnom pluku z radov nevojakov - civilistov sa môžu podľa Pažického stále prihlásiť do základného výcviku prostredníctvom regionálnych regrutačných stredísk v krajských mestách tri mesiace pred nástupným termínom január 2021. "V martinskej Základni výcviku a mobilizačného doplňovania ich zaradia do čaty určenej pre 5. pluk. Tí úspešní po sedemtýždňovom základnom výcviku budú pokračovať výcvikom nastaveným na zvládnutie náročného výberu do 5. pluku špeciálneho určenia už v Žiline," vysvetlil hovorca Síl pre špeciálne operácie.