Do výzvy Inteligentný a lepší samosprávny kraj sa zapojili všetky VÚC

Bratislava 12. decembra (TASR) – Do výzvy Ministerstva vnútra (MV) SR, ktoré v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa môže rozdeliť viac ako 20 miliónov eur, sa zapojili všetky vyššie územné celky (VÚC). TASR o tom informovali z tlačového odboru rezortu vnútra.



Rezort vnútra vyhlásil v máji výzvu s názvom „Inteligentný a lepší samosprávny kraj“, určenú pre VÚC, ktorej uzávierka bola v novembri. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok dosahujú výšku oprávnených výdavkov v objeme 22.357.683,94 eur, z toho objem vlastných zdrojov krajov je 1.117.884,19 eura.



Medzi podporované aktivity v tejto výzve patrí najmä implementácia princípov smart politík v regiónoch. Tá zahŕňa opatrenia zamerané na tvorbu analýz, vstupov do reformných politík, hodnotenie ich vplyvov a legislatívy týkajúcej sa kľúčových kompetencií VÚC so zameraním na implementáciu princípov smart politík v regiónoch.