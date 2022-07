Do výzvy na pomoc zlepšiť situáciu s medveďmi sa zapojilo 87 obcí

Bratislava 17. júla (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR rozposlalo 360 obciam dotazník k situácii s medveďmi. Vyplnený dotazník späť poslalo 87 obcí. Následne budú môcť na opatrenia, ktoré majú pomôcť zlepšiť situáciu s medveďmi, čerpať peniaze. Pre TASR to uviedlo tlačové oddelenie MŽP.



Dotazníky rozposlalo ministerstvo obciam, ktoré majú podľa zákona o odpadoch povinnosť zabezpečiť odpad pred medveďom hnedým. V týchto dotazníkoch informovali obce envirorezort o aktuálnej situácii s výskytom medveďa v ich okolí a o potrebách, ktoré pre zviera pociťujú. Termín na prihlásenie sa do výzvy uplynul 30. júna. "Keďže pre MŽP SR predstavuje bezpečnosť ľudí prioritu, ministerstvo akceptovalo aj dotazníky obcí, ktoré boli doručené po tomto termíne," skonštatovalo tlačové oddelenie.



Po vyhodnotení dotazníkov pripraví MŽP pre tieto obce výzvy, z ktorých budú môcť čerpať financie. Použiť by ich mohli napríklad na rekonštrukciu verejného osvetlenia, umiestnenie elektrických ohradníkov, zabezpečenie kontajnerov pred prístupom medveďa k odpadu, nákup sprejov proti tomuto zvieraťu či vzdelávacie aktivity v prevencii pred stretom obyvateľov s medveďom.



Envirorezort zatiaľ neplánuje rozširovať dosah tejto výzvy na ďalšie regióny. Pripomína, že na celom Slovensku pôsobí Zásahový tím pre medveďa hnedého a v prípade potreby je pripravený poskytnúť ľuďom informácie, rady aj pomoc.