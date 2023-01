Do výzvy na podporu pri rozvoji infraštruktúry VŠ sa neprihlásil nikto

Bratislava 14. januára (TASR) - Do výzvy na podporu pri strategickom rozvoji infraštruktúry vysokých škôl, ktorá je financovaná v rámci plánu obnovy, sa neprihlásila žiadna vysoká škola. Ako pre TASR potvrdil odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR, dostali nula žiadostí.



Cieľom výzvy, ktorá bola vyhlásená koncom augusta 2022, bola podpora strategického rozvoja vysokých škôl a zvyšovanie ich konkurencieschopnosti prostredníctvom spájania vysokých škôl do väčších celkov. Okrem toho išlo tiež vo výzve o budovanie integrovanej infraštruktúry ako aj komplexnej modernizácie výskumnej, vzdelávacej a ubytovacej infraštruktúry.



"Momentálne ministerstvo školstva v spolupráci s Národnou implementačnou a koordinačnou autoritou a Európskou komisiou intenzívne pracuje na príprave nového znenia výzvy, ktorú plánuje vyhlásiť v prvom kvartáli roka 2023," spresnili z rezortu školstva. Nové znenie výzvy podľa ministerstva reflektuje na dôvody a potreby, ktoré vysoké školy na niekoľkých konzultáciách uviedli ako tie, pre ktoré sa do výzvy nezapojili.



Z informácií zverejnených na webe ministerstva školstva vyplýva, že na výzvu je alokovaná celková suma 120.883.673,00 eura bez DPH, teda 145.060.407,60 eura s DPH. Prostriedky z neúspešnej výzvy sa podľa rezortu školstva presunú do novej výzvy, ktorá bude vyhlásená v najbližšom období.