Igor Matovič: Do zahraničia možno cestovať na 48 hodín

Bratislava 25. mája (TASR) – Možnosť krátkodobo vycestovať do ôsmich krajín v zahraničí bez povinnej karantény pri návrate, ktorá doteraz platila na 24 hodín, sa od stredy 27. mája predĺži na 48 hodín. Po pondelkovom rokovaní konzília odborníkov to uviedol predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO) v rámci aktualizácie uvoľňovania protiepidemiologických opatrení. Oznámil zároveň, že kiná a divadlá, ale aj turistické informačné centrá budú môcť byť otvorené i v nedeľu.



Predĺženie krátkodobého pobytu v zahraničí bez povinnosti karantény a negatívneho testu na COVID-19 zo strany slovenských úradov sa týka ciest do susedných krajín Rakúska, Maďarska, Českej republiky, Poľska a tiež Chorvátska, Slovinska, Nemecka a Švajčiarska. "Predĺženie na 48 hodín už umožní nejaké náročnejšie rokovanie v zahraničí, ale aj návštevu rodinných príslušníkov vo vzdialenejších destináciách," uviedol premiér. Priznal, že úlohou slovenskej exekutívy je vyrokovať s krajinami obojstranný voľný pohyb, teda aby v druhých krajinách nevyžadovali od Slovákov negatívny test na COVID-19 a rovnaké výhody mali občania týchto krajín smerujúci na Slovensko.



Podľa jeho slov SR rokuje so všetkými ôsmimi krajinami. "Všetci sú veľmi, veľmi opatrní, je ale pravdou, že Slovensko je v tomto prípade, vzhľadom na epidemiologickú situáciu, najželanejšou nevestou," povedal. Naznačil, že s niektorými krajinami sa môže dohoda zrodiť v priebehu dní, v niektorých prípadoch bude hľadanie konsenzu trvať dlhšie.



Upozornil tiež, že v rámci aktualizácie uvoľnenia opatrení budú môcť byť kiná a divadlá, ale aj turistické informačné centrá a služby ambulantného predaja otvorené aj v nedeľu a nebudú musieť tento deň povinne vyhradiť na sanitárne účely a dezinfekciu priestorov.



Zástupcovia konzília odborníkov vyzdvihli dobrú epidemiologickú situáciu, za ktorou sú prijaté opatrenia i zodpovednosť ich dodržiavať. Verejnosť naďalej vyzvali vytrvať. "Užívajme si, čo je dovolené tak, aby sme si neprivodili opätovný nárast infekcie," uviedla epidemiologička Mária Avdičová. Poukázala takisto na fakt, že naďalej existuje riziko importovania nákazy zo zahraničia.