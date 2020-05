Do základných škôl v Sabinove nastúpi viac ako polovica žiakov

Sabinov 31. mája (TASR) - V Sabinove od pondelka 1. júna otvoria obidve mestské základné školy (ZŠ) a jednu materskú školu (MŠ) z piatich.



"V Základnej škole na Ulici 17. novembra predstavuje záujem žiakov o školskú dochádzku v nultom až piatom ročníku 56 percent. Z celkového počtu 382 chce do školy nastúpiť 213 z nich. V ZŠ Komenského je to 172 žiakov z 315, teda 55 percent," uviedol hovorca mesta Juraj Vrábel.



Čo sa týka MŠ na Ulici 9. mája, ktorú mesto otvorí, záujem prejavili rodičia 137 detí z celkového počtu 412, čo je približne tretina. Podľa hovorcu nastúpi 45 detí rodičov, ktorí sú v prvej línii boja s novým koronavírusom – vojakov, policajtov, zdravotníkov a učiteľov.



"Budú otvorené tri oddelenia. Ak rodičia uvedených profesií nebudú mať záujem o umiestnenie dieťaťa v MŠ, budú doplnení ďalší záujemcovia. Informovanie rodiča o umiestnení dieťaťa zabezpečí riaditeľka MŠ. Prevádzka bude v súlade s usmernením ministerstva školstva od 7.00 h do 16.00 h," doplnila vedúca oddelenia školstva Mestského úradu v Sabinove Vlasta Znancová.



Mesto má vo svojej pôsobnosti päť MŠ a dve ZŠ. Okrem toho sú v meste ešte dve ZŠ a jedna MŠ iných zriaďovateľov. "Nevieme, či budú v prevádzke," skonštatoval Vrábel.



Každá mestská škola má podľa neho vlastné prevádzkové pravidlá, ktoré sú kompatibilné s prísnymi hygienickými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva a informujú o nich na svojich webstránkach.