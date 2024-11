Do zavádzania nového kurikula sa môžu zapojiť ďalšie základné školy

Bratislava 18. novembra (TASR) - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR spúšťa tretie kolo registrácie pre základné školy, ktoré sa chcú zapojiť do zavádzania nového vzdelávacieho programu. TASR o tom informoval odbor komunikácie a marketingu MŠVVaM. Školy získajú prístup k špecializovaným kurzom, podporu od lektorov Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVaM) a mentorov regionálnych centier podpory učiteľov. Riaditelia môžu svoje školy zaregistrovať do 6. decembra 2024.



"Je pre nás dôležité vedieť, koľko škôl sa chce zapojiť, aby sme ich mohli čo najlepšie podporiť v tomto prelomovom období. Usilujeme sa, aby školy a učitelia dostali potrebnú pomoc načas a prechod na nový program zvládli ešte pred začiatkom školského roka," vysvetlil minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).



Ministerstvo uviedlo, že registrácia je síce nezáväzná, ale pre rezort školstva dôležitá vzhľadom na prípravu efektívnej podpory, vrátane odhadu finančných a personálnych kapacít pre prihlásené školy. Podporu školám bude ministerstvo definitívne spresňovať až po uzatvorení registrácie. "O čom budú registrované školy aj širšia verejnosť informované začiatkom roka 2025," spresnilo.



NIVaM už teraz ponúka sériu bezplatných kurzov v rámci projektu Učiteľ 21. storočia. Ako špecifikovalo ministerstvo, kurzy sú dostupné pre všetkých učiteľov a odborných zamestnancov materských, základných a stredných škôl bez ohľadu na to, či je škola v postupnom zavádzaní nového vzdelávacieho programu, alebo sa na zmeny iba chystá. Prihlasovanie na tieto kurzy ponechal NIVaM otvorené do 17. decembra.



Kurikulárna reforma sa týka výhradne základných škôl. Zahŕňa v sebe nový vzdelávací program, ale aj vytvorenie siete regionálnych centier na podporu učiteľov. Podľa nového programu budú musieť školy povinne vyučovať od školského roka 2026/2027. Program je postavený na troch vzdelávacích cykloch a päťročnom prvom stupni vzdelávania.



V predošlých dvoch kolách registrácie sa do zavádzania nového kurikula zapojilo takmer 500 základných škôl. Ďalšie sa môžu registrovať na webe vzdelavanie21.sk.