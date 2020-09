MENEJ RIZIKOVÉ KRAJINY: Do zoznamu pribudli ďalšie štáty

Bratislava 17. septembra (TASR) - Do zoznamu menej rizikových krajín z pohľadu pandémie nového koronavírusu pribudli Švédsko, Kanada a Bulharsko. Osoby, ktoré prídu z rizikových krajín Európskej únie (EÚ), musia ostať v povinnej karanténe až do negatívneho výsledku testu na ochorenie COVID-19. Vyplýva to z opatrenia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktoré platí od piatka (18. 9.) od 9.00 h.Ľudia, ktorí prišli z rizikových krajín EÚ, sa po príchode môžu preukázať negatívnym testom, ktorý nebude však starší viac ako 72 hodín. Osoby, ktoré nedisponujú testom, musia absolvovať domácu izoláciu do času negatívneho výsledku RT-PCR testu. Ten by mali absolvovať najskôr v piaty deň.Osoby, ktoré prídu na Slovensko z rizikových krajín mimo EÚ, sú povinné ísť do domácej izolácie do negatívneho výsledku testu. Musia sa tiež zaregistrovať na webovej stránke http://korona.gov.sk/ehranica Výnimkami z povinnej izolácie sú pendleri a Slováci žijúci do 30 kilometrov od hraníc, opatrovateľky, vodiči a posádky zdravotnej služby, pracovníci v dopravných službách, zamestnanci pohrebných služieb, ľudia prichádzajúci na Slovensko za liečbou, zamestnanci pracujúci v energetike a priemysle, či rodič, ktorý má striedavú starostlivosť o dieťa. Výnimka platí aj pre osoby, ktoré zabezpečujú servis poľnohospodárskej a lesnej techniky.uviedli hygienici.