Dobrá linka pomohla už viac ako 2200 mladým ľuďom

Bratislava 10. decembra (TASR) - Dobrá linka pomohla za rok svojej existencie už viac ako 2200 mladým ľuďom. Projekt v týchto dňoch ocenili ako "dobrovoľnícky projekt roka" a jeho koordinátorka Zuzana Juráneková získala titul "dobrovoľníčka roka". TASR o tom informoval programový riaditeľ občianskeho združenia IPčko Marek Madro.



"Sme hrdí na to, že o radu nás prišlo na web našej poradne požiadať 2000 mladých ľudí cez chat, 170 cez e-mail a 31 cez videoporadenstvo," priblížil Madro. Podľa Juránekovej využívajú "to dobré, čo internet prináša a najnovšie odborné poznatky v prospech najzraniteľnejších".



Ako dobrovoľnícky projekt roka Dobrú linku ocenili Bratislavské dobrovoľnícke centrum a Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.



Juránekovú ocenilo v pondelok (9. 12.) ako dobrovoľníčku roka v kategórii "dobrovoľník v sociálnej a zdravotnej oblasti” v rámci záverečného ceremoniálu Európske hlavné mesto dobrovoľníctva v Košiciach. Ceny udeľovali CARDO - Národné dobrovoľnícke centrum, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu.



Dobrá linka je linkou dôvery pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením, patrí medzi projekty občianskeho združenia IPčko. "Najčastejšie sa na Dobrú linku obracajú mladí ľudia s témami, ako sú samota, vyrovnávanie sa so svojim postihnutím, osamostatňovanie, sexualita a aj s tými najcitlivejšími témami, ako sú myšlienky na samovraždu, domáce a sexuálne násilie," načrtla Juráneková.