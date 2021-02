Dobrá novina vyzbierala viac ako 428.000 eur na pomoc v Afrike

Bratislava 3. februára (TASR) – Koledníci v rámci 26. ročníka celoslovenskej koledníckej akcie Dobrá novina vyzbierali doteraz viac ako 428.000 eur. Tie budú smerovať na podporu projektov v subsaharskej Afrike. TASR o tom informoval Jozef Magda z eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, ktoré túto kolednícku akciu tradične organizuje spolu s jednotlivými farnosťami.



"Už teraz je zrejmé, že vykoledovaná suma bude tento rok nižšia ako po uplynulé roky. V praxi to znamená, že podpora viacerých rozvojových projektov cez miestne občianske organizácie, rehole či misionárov bude prerušená alebo ukončená," poznamenal Magda. Z tohto dôvodu sa podporovatelia koledníckej akcie rozhodli uskutočniť fašiangovú iniciatívu Preskočme spolu pol melóna. Podľa Magdu cez osobné výzvy oslovujú svojich známych a priateľov s cieľom vyzbierať dodatočné finančné prostriedky pre Dobrú novinu. Táto iniciatíva potrvá do 16. februára.



Tento ročník koledníckej akcie bol z dôvodu pandémie nového koronavírusu iný v mnohých smeroch. Počas všeobecného zákazu vychádzania nebolo možné uskutočniť koledovanie v tradičnej forme ani v alternatívnej podobe popod obloky. Koledníci tak roznášali posolstvo o narodení Božieho syna vo viac ako 530 farnostiach po celom Slovensku najmä prostredníctvom médií. "Kolednícke pásma zazneli v katolíckej televízii a rozhlase, na viacerých svätých omšiach či v obecnom rozhlase. Koledníckymi videami žili desiatky farských stránok na sociálnych sieťach. Radostná zvesť zaznela aj v rodinách, deti zakoledovali svojim rodičom a starým rodičom v rámci takzvaných bublín," priblížil Magda.



Verejnú zbierku je možné podľa Magdu podporiť do 31. marca. Bližšie informácie sú zverejnené na webe Dobrej noviny.