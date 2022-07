Dobrá správa pre pacientov s cukrovkou: Dajte zbohom pichaniu do prsta

Bratislava 20. júla (OTS) - Slovenskí diabetici sa konečne dočkali. Revolučný Systém FreeStyle® Libre od spoločnosti Abbott, prvý svojho druhu, je dostupný už aj na Slovensku. Je bezbolestný a diskrétny, zároveň však rovnako spoľahlivý ako merače hladiny glukózy z krvi.Monitorovanie hladiny glukózy je kľúčové pre život ľudí s diabetom. Pichanie do prsta, ktoré bolo donedávna jedinou možnosťou získania údajov o hladine glukózy v krvi, dnes plnohodnotne nahrádza Systém FreeStyle® Libre. Unikátna technológia snímania hladiny glukózy, si nevyžaduje bolestivé pichanie do prsta. Životne dôležité hodnoty odčítava nepretržite, pomocou senzora na vnútornej strane hornej časti ruky. Vie sa nakalibrovať aj bez kvapky krvi, čo FreeStyle® Libre radikálne odlišuje od ostatných súčasných systémov kontinuálneho monitorovania glukózy.Systém FreeStyle Libre tvorí malý okrúhly senzor, nie väčší ako dvojeurová minca, ktorý sa nosí na zadnej strane paže, medzi lakťom a ramenom. Každú minútu senzor odmeria hladinu glukózy v medzibunkovom moku prostredníctvom vlákna – krátkeho 5 mm a tenkého len 0,4 mm, ktoré je bezbolestne zavedené tesne pod kožu. Na mieste aplikácie senzor drží pomocou špeciálnej nálepky na spodnej časti senzora, prostredníctvom ktorej sa senzor k telu prilepí. Výsledok merania hladiny glukózy získate bezbolestne, za menej ako jednu sekundu priložením čítačky k senzoru. Funguje aj cez oblečenie, vďaka čomu je testovanie diskrétne a maximálne pohodlné. Výsledok nameranej hladiny glukózy zobrazuje v reálnom čase, dostupné sú aj ostatné merania a vývoj hladiny glukózy. Čítačka uchováva údaje až 90 dní.hovorí Doc. MUDr. Viera Doničová, PhD., MBA, predseda Slovenskej diabetologickej spoločnostiChronické metabolické ochorenie diabetes mellitus postihuje podľa Národného centra zdravotníckych informácii (posledné dostupné štatistické údaje sú z roku 2020) 352 130 pacientov, ktorí spadajú do systematickej starostlivosti diabetológov. U pacientov dlhodobo prevláda diabetes 2. typu (91,1 % prípadov, v počte 320 688 pacientov), diabetes 1. typu je diagnostikovaný u 7,4 % pacientov (26 171), pričom vyše 2 000 z toho tvoria deti a dospievajúci pacienti vo veku do 18 rokov liečení inzulínom. Až 70 % z nich musí dostávať inzulín minimálne trikrát denne.je vhodný pre diabetikov 1. aj 2. typu.Neinvazívne meranie hladiny glukózy v medzibunkovom moku sa podľa posledných niekoľkomesačných testov a analýz jednoznačne vyrovná meraniu hladiny glukózy z krvi. Dôležité je, že poisťovne hradia tento systém diabetikom 1. typu pri liečbe intenzifikovaným inzulínovým režimom.Údaje sú vyobrazené v jedinom, užívateľsky prívetivom grafe.• Systém nevyžaduje kalibráciu pichnutím do prstov• Jednorazový vodeodolný senzor je možné nosiť na zadnej strane hornej časti ruky až 14 dní• Meranie glukózy je možné vykonať toľkokrát denne, koľkokrát je treba, pomocou rýchleho skenovania• Každé skenovanie poskytuje aktuálnu hodnotu hladiny glukózy, 8-hodinovú históriu a vývoj, ktorým sa hladina glukózy uberá• Údaje generované systémom sú navrhnuté tak, aby pomohli ľuďom upraviť jedlo a iné správanie pre lepší priebeh cukrovky po konzultácii so zdravotníkomposkytuje užívateľom rýchlejší a komfortnejší spôsob sledovania hladiny glukózy a ich lekárom ambulantný glukózový profil (AGP) – správu, ktorá poskytuje zrozumiteľný vizuálny prehľad typického dňa diabetika, s momentami hypoglykemických a hyperglykemických trendov, na uľahčenie nastavenia terapie a vzdelávanie pacienta.FreeStyle Libre systém od spoločnosti Abbott je k dispozícii na www.FreeStyleLibre.sk