Dobrá voľba a Umiernení: Zvýšenie rozpočtu zdravotníctva je marketing

Bratislava 30. marca (TASR) - Zvýšenie rozpočtu zdravotníctva o 365 miliónov eur je podľa mimoparlamentnej strany Dobrá voľba a Umiernení marketingový trik. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR reagovalo, že dofinancovanie má vyriešiť nespokojnosť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a reflektuje tiež zvyšovanie platov.



"Pacienti a zdravotníci budú mať k dispozícii iba 100 miliónov eur navyše cez platbu za poistencov štátu," skonštatoval člen predsedníctva strany a bývalý generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) Miroslav Kočan na stredajšej tlačovej konferencii. Vysvetlil, že 120 miliónov eur pôjde len do základného imania VšZP a 145 miliónov nemožno rátať ako dofinancovanie, keďže má pochádzať z lepšieho výberu poistného.



Dofinancovanie má podľa MZ SR vyriešiť nespokojnosť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí hrozili vypovedaním zmlúv so zdravotnými poisťovňami. Má tiež reagovať na zvyšovanie platov vyplývajúce z mzdového automatu a reflektuje zvyšovanie platov vzhľadom k 350-eurovým príplatkom na konci roka a covidovým príplatkom.



Ministerstvo skonštatovalo, že k zvýšeniu základného imania pristúpil štát ako akcionár. "K rovnakému kroku môžu pristúpiť v prípade potreby aj akcionári súkromných zdravotných poisťovní," dodalo MZ SR. Rovnako sa v stredu vyjadril aj minister financií Igor Matovič (OĽANO). Rezort zdravotníctva ubezpečil, že budú nasledovať ďalšie opatrenia, aby peniaze, ktoré majú slúžiť pacientom, k nim aj reálne prišli.



Dobrá voľba a Umiernení kritizujú vládu za neplnenie si programových sľubov v oblasti zdravotníctva. Poukazujú na to, že na zdravotníctvo dala najmenej peňazí za poslednú dekádu. Rovnako, že mešká výstavba nemocníc. "Zdravotníctvo je vo výrazne horšom stave, ako bolo pred dvoma rokmi," skonštatoval predseda strany a exminister zdravotníctva Tomáš Drucker.



MZ SR pripomenulo, že uplynulé dva roky poznačila pandémia. Upozornilo, že aj počas nej sa podarilo presadiť reformu nemocníc, vďaka ktorej sa Slovensko môže uchádzať o miliardové investície do zdravotníctva z európskeho plánu obnovy a odolnosti. "Rezort pracuje na systémových zmenách aj v paliatívnej a dlhodobej starostlivosti, ako aj v oblasti liekovej politiky," dodalo ministerstvo.