Dobrá voľba chce rokovať o spájaní, odmieta vládu so Smerom a OĽANO

Bratislava 28. januára (TASR) - Mimoparlamentná strana Dobrá voľba a Umiernení chce rokovať o spájaní síl. Nechce rozbíjať hlasy a chce ísť do parlamentných volieb s partnermi. Podmienkou strany je vytvorenie vlády bez lídra Smeru-SD Roberta Fica a lídra OĽANO Igora Matoviča aj dohoda na základnom obsahu. Strana zároveň apeluje, aby sa predčasné voľby konali ešte do leta.



Podpredseda strany Rado Baťo vyzval na sobotnej tlačovej konferencii politikov stredopravého priestoru, aby nenaťahovali rokovania o spájaní. Treba sa dohodnúť na ponuke pre voličov, aby mohla vzniknúť vláda bez Smeru-SD a OĽANO. Stretol sa s nezaradeným poslancom Miroslavom Kollárom i expremiérom Mikulášom Dzurindom, ktorí sú tvárami nového projektu Modrá koalícia. Chce, aby sa viac rozprávalo o výsledkoch rokovaní a menej o procese.



Strana bude mať snem najneskôr v polovici marca, kde sa má potvrdiť ďalšie smerovanie a to, v akej forme pôjde do volieb. Šéf strany Tomáš Drucker zároveň zopakoval, že nebude kandidovať na predsedu strany.



Zmena štýlu vlády podľa strany nie je možná, ak v nej bude fungovať Matovič alebo ak bude dočasne poverený premiér Eduard Heger tvrdiť, že Matovič je jeho najbližší spolupracovník. "S Igorom Matovičom sa nemáme o čom rozprávať a v prípade, ak by mal niekto ďalší z OĽANO záujem sa spájať, pre nás bude kľúčovou podmienkou to, či je alebo nie je ochotný naďalej spolupracovať s Igorom Matovičom," ozrejmil Baťo a dodal, že Heger sa musí rozhodnúť, kam chce patriť.



Projekt výstavby nemocnice Rázsochy je podľa strany obrazom manažérskeho chaosu a zlyhania. Drucker vyzval Hegera, aby sa s prezidentkou Zuzanou Čaputovou dohodol na tom, čo je potrebné urobiť, aby sa zintenzívnila robota na projekte. Za dôležité považuje vymenovať človeka zodpovedného za vedenie projektu výstavby. Parlamentný zdravotnícky výbor by mal podľa neho žiadať od dočasne povereného ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) konkrétne plány a úlohy.