Dobrá voľba chce vlastného kandidáta na šéfa BSK, mal by ním byť Kusý

Bratislava 6. februára (TASR) - Starosta bratislavského Nového Mesta Rudolf Kusý by mal byť kandidátom strany Dobrá voľba a Umiernení na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Predseda mimoparlamentnej strany Tomáš Drucker to naznačil v nedeľňajšej diskusnej televíznej relácii TA3 V politike. Spolu s ďalšími lídrami mimoparlamentných strán sa vyjadroval k postupu v nadchádzajúcich jesenných voľbách do orgánov samosprávy obcí a miest a orgánov samosprávnych krajov.



Drucker zároveň uviedol, že strana hľadá a zvažuje možnosti predvolebných koalícii, vie si dobre predstaviť napríklad spoluprácu s SaS či KDH. "Podporíme aj pána Majerského v prípade jeho kandidatúry na predsedu Prešovského samosprávneho kraja," dodal.



Predseda kresťanských demokratov Milan Majerský uviedol, že o možnostiach predvolebnej spolupráce v KDH diskutujú, koaličné zmluvy by mali byť podpísané v horizonte marca až apríla. Zo spolupráce vylúčil extrémistov, kluby majú inak v krajoch pri tvorbe koalícii voľnú ruku. "Ich rozhodnutie budeme rešpektovať," povedal Majerský.



Predseda mimoparlamentného hnutia Republika Milan Uhrík uviedol, že do predvolebnej spolupráce určite nepôjde s SaS a Progresívnym Slovenskom, ostatné je podľa jeho slov otázkou diskusií a rokovaní, prípadné spojenie s ĽSNS pri komunálnych a krajských voľbách nevynímajúc. Uhrík jednoznačne neodmietol ani opätovnú kandidatúru na post predsedu samosprávneho kraja. "Nevylučujem, že mám ambíciu," povedal s tým, že v prípade úspechu by sa vzdal postu poslanca Európskeho parlamentu.



Predseda strany Aliancia Krisztián Forró naznačil, že v krajoch a regiónoch, kde má strana zastupujúca maďarskú národnostnú menšinu silnú podporu sa pokúsi postaviť vlastných kandidátov na šéfov kraja, o konkrétnych menách však je ešte predčasné hovoriť.