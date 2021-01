Dobrá voľba, KDH aj Spolu odmietli Pellegriniho petičný výbor

Bratislava 19. januára (TASR) – Mimoparlamentné strany Dobrá voľba, KDH ani Spolu sa nepridajú k iniciatíve neparlamentnej strany Hlas-SD, ktorá navrhuje vytvorenie spoločného petičného výboru na referendum o predčasných voľbách.



Výbor by mal vzniknúť už v najbližších dňoch a spustiť zber podpisov pod petíciu, ktorou občania požiadajú o vypísanie predčasných parlamentných volieb. Šéf Hlasu-SD oslovil okrem opozičných strán aj viaceré spoločenské organizácie.



Dobrá voľba sa odvoláva na to, že zbierať podpisy v súčasnej epidemickej situácii s využitím prítomnosti ľudí na plošnom testovaní je nesprávny a neseriózny postup.



„A preto sa takejto aktivity nemôžeme zúčastniť a nezúčastníme," reagoval predseda Dobrej voľby Tomáš Drucker. V odpovedi Pellegrinimu ďalej uviedol, že Slovensko potrebuje zmenu vo vedení štátu.



„V prípade, že bude z vašej strany v budúcnosti záujem o prípadnú ďalšiu spoluprácu, aj vzhľadom na našu osobnú spoluprácu v minulosti, som pripravený zaujať konštruktívny postoj," skonštatoval s tým, že nebudú spolupracovať na žiadnych aktivitách, ktorých súčasťou sú strany ĽSNS a Smer-SD.



KDH reaguje, že súčasná ťaživá situácia, spôsobená aj nevhodnou komunikáciou vládnej koalície, Slovensku neprospieva.



„Avšak referendom ani inou populistickou aktivitou pandémiu neporazíme a hospodársku situáciu štátu nezlepšíme. K uvedenej aktivite strany Hlas-SD sa nepripojíme. KDH bude vždy zastávať konštruktívne riešenia na pomoc ľuďom a voliť cestu zjednotenia a upokojenia spoločnosti," uviedol pre TASR Stano Župa z komunikačného oddelenia hnutia.



Predseda Spolu Juraj Hipš na sociálnej sieti reagoval, že sa nechce spájať v aktivitách s Pellegrinim vzhľadom na jeho minulé pôsobenie. „Radšej budem venovať svoju energiu na pomoc učiteľom, študentom, spolupracovať s vedcami a lekármi, aby som svojou trochou pomohol zvládnuť pandémiu. Je mi to bližšie, ako pripravovať pád vlády s ľuďmi ako ste vy a vaši kolegovia," napísal na sociálnej sieti.



Ponuku Pellegriniho odmietlo aj mimoparlamentné Progresívne Slovensko. Naopak, predseda SNS Andrej Danko avizoval, že jeho strana sa k iniciatíve pridá.