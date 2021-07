Dobrá voľba odsudzuje útoky politikov na prezidentku

Bratislava 8. júla (TASR) - Predsedníctvo mimoparlamentnej strany Dobrá voľby odsudzuje útoky predstaviteľov opozičných i koaličných strán voči prezidentke SR Zuzane Čaputovej v súvislosti s rozhodnutím Ústavného súdu (ÚS) SR k referende o predčasných voľbách. Zároveň vyzvala poslancov parlamentu, aby prijali zmenu Ústavy, ktorá referendum o skrátení volebného obdobia Národnej rady (NR) SR do budúcna umožní.



"Predsedníctvo strany Dobrá voľba upozorňuje, že pokiaľ by prezidentka vyhlásila toto referendum bez predchádzajúceho posúdenia ÚS SR a neskôr by niektorý z oprávnených subjektov podal sťažnosť voči jeho výsledkom, rozhodnutie ÚS SR by bolo zrejme rovnaké, čo by malo oveľa horší dopad na občanov a budovanie demokracie v SR," uviedla strana.



Prezidentka Čaputová v stredu (7. 7.) uviedla, že by vyhlásila referendum o predčasných voľbách, ak by NR SR rozhodla o zmene ústavy a následne prijala uznesenie, ktorým by požiadala o jeho konanie. Označila to za jedno z možných riešení po rozhodnutí Ústavného súdu SR, podľa ktorého je navrhovaná referendová otázka o skrátení volebného obdobia Národnej rady SR protiústavná.