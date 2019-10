Dobrá voľba tvrdí, že prepoisťovacia kampaň bola nelegálna

Bratislava 23. októbra (TASR) – Mimoparlamentná Dobrá voľba tvrdí, že počas tohtoročnej prepoisťovacej kampane súkromné poisťovne získavali poistencov nelegálnym spôsobom, kvôli čomu mala prísť Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) o 140.000 poistencov, a teda o vysokú časť finančných príjmov. "Hrozí tak, že štátna zdravotná poisťovňa sa môže ocitnúť v stratách a neschopnosti zabezpečiť pre svojich poistencov zdravotnú starostlivosť," uviedol v stredu líder Dobrej voľby Tomáš Drucker.



V porovnaní s uplynulým rokom ide v rámci odlevu poistencov takmer o štvornásobný nárast. Odborník Dobrej voľby a bývalý šéf VšZP Miroslav Kočan uviedol, že súkromné zdravotné poisťovne získavali nových poistencov prostredníctvom agentúr za finančnú odmenu. Každá mala dostať milióny eur. "Takýto postup je v rozpore so zákonom. Na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) preto podávame podnet, aby takéto nekalé praktiky prešetril," komentoval Kočan s dôvetkom, že úrad má preveriť to, ako sú zaúčtované náklady na získavanie nových poistencov a z akých peňazí.



Štátna zdravotná poisťovňa mala prísť najmä o ekonomicky menej nákladných, teda aktívnych poistencov štátu. Tí zo svojich príjmov prispievajú vo forme poistného do poisťovní najviac. Týmto úbytkom stratí VšZP podľa mimoparlamentnej strany veľkú časť svojho príjmu, konkrétne viac ako 140 miliónov eur. Zisky štátnej by teda mali putovať do súkromných zdravotných poisťovní. Dobrá voľba tvrdí, že VšZP by mala "ihneď prijať opatrenia", pretože inak hrozí, že pre svojich poistencov nebude vedieť zabezpečiť kvalitnú zdravotnú starostlivosť.



Podľa Druckera je "evidentné", že súkromné poisťovne majú viac peňazí, ako tvrdia. "Podľa nás je najvyšší čas obmedziť ich zisk a ponechať tieto peniaze v zdravotníctve," dodal.