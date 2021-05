Dobrá voľba vyzvala na riešenie situácie v materských školách

Bratislava 17. mája (TASR) - Od budúceho školského roka hrozí nedostatok miest v materských školách pre menšie deti. Predstavitelia mimoparlamentnej Dobrej voľby počas pondelkovej tlačovej konferencie poukázali na to, že štát uložil povinnosť prijať do materskej školy všetkých predškolákov bez toho, aby poskytol peniaze a pomohol vytvoriť dostatočné kapacity. Zároveň vyzvali vládu a parlament, aby okamžite zasiahli a problém riešili.



"Sme presvedčení, že povinné vzdelávanie predškolákov je správne. Vyzývame vládu a parlament, aby prijali také opatrenia, ktoré nebudú diskriminovať mladšie deti a nepostavia ich rodičov do neriešiteľných situácií," uviedol predseda Dobrej voľby Tomáš Drucker. Ako tvrdí Dobrá voľba, možnosťou je zavádzať povinnosť postupne, podľa kapacít v mestách a obciach. Samosprávy, ktoré bojujú s nedostatkom miest, by mali dostať podľa nich viac času. "Toto je volanie o pomoc v mene mladých rodín aj v mene samospráv. Panuje obrovská neistota, a vláda by mala okamžite ubezpečiť rodičov aj samosprávy, že do leta v parlamente prijme riešenie. Aby bolo jasné, za akých podmienok budú od septembra deti nastupovať do škôlok," zdôraznil Drucker.



Podľa predstaviteľov Dobrej voľby na nové pravidlá môžu doplatiť rodičia mladších detí. Ako tvrdia, povinnosť materskej školy prijať prednostne predškolákov v mnohých prípadoch znamená neprijať mladšie deti. Za problémom označila strana aj financovanie predprimárneho vzdelávania. "Uloženie povinnosti obciam vytvárať podmienky na povinné predprimárne vzdelávanie napĺňa všetky znaky preneseného výkonu štátnej správy. Jeho náklady je povinný uhrádzať štát. Nedeje sa to. Náklady musia znášať už aj tak podvyživené obce a mestá, čo spôsobuje vážne problémy," uviedol podpredseda Dobrej voľby a starosta bratislavskej mestskej časti Lamač Lukáš Baňacký. Zásadné riziká vidia podľa Baňackého najmä mestské časti Bratislavy.



Strana poukázala aj na to, že nedostatočné financovanie môže viesť k zdraženiu materských škôl. "Rodičia mladších detí sa de facto budú skladať na zabezpečenie štátom 'objednanej', ale nezaplatenej služby. Vyzývame vládu, aby zabezpečila adekvátne financovanie," uzavrel Baňacký.