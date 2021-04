Dobrá voľba žiada zverejniť výsledky kontroly testov vakcíny Sputnik V

Bratislava 7. apríla (TASR) – Mimoparlamentná Dobrá voľba žiada zverejniť správu a výsledky testov o kontrole vakcíny Sputnik V. Strana preto vyzýva vládu SR a ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO), aby bezodkladne informovali o výsledkoch preverovania bezpečnosti a kvality testov, ktoré robila Slovenská akadémia vied (SAV).



"Ak je všetko v poriadku, niet dôvod nič utajovať. Ak to v poriadku nie je, treba si to priznať. Z informácií, ktoré mám, výsledky nedopadli dobre a vláda sa bojí priznať, že Igor Matovič a Marek Krajčí (obaja OĽANO) urobili veľmi zlý obchod," skonštatoval predseda strany Tomáš Drucker.



Vláda podľa neho objednala "pokútnym" spôsobom dva milióny neoverených vakcín Sputnik V za zhruba 34 miliónov eur. Na Slovensko sa 1. marca priviezlo 200.000 dávok, ktoré už vyše mesiaca stoja na sklade. Prísť malo zároveň ďalších 400.000 dávok Sputnik V, ktoré však neprišli.



Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) v utorok (6. 4.) informoval, že nemôže bez dostatočných dôkazov prijať odborné stanovisko k pomeru prínosov a rizík vakcíny Sputnik V. Dôvodom sú chýbajúce údaje od výrobcu, nekonzistentnosť liekových foriem a nemožnosť vzájomne porovnávať šarže používané v rôznych štúdiách a krajinách. Stanovisko 30. marca zaslal ministerstvu zdravotníctva.



Podľa hovorkyne Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzany Eliášovej posudok k vakcíne ešte nie je ukončený, aktuálne sa realizujú tri laboratórne testy. V nadväznosti na ich závery má rezort komplexne informovať.



Slovensko nakúpilo dva milióny vakcín Sputnik V. Bývalý minister zdravotníctva SR Marek Krajčí udelil následne na používanie vakcíny, ktorá nie je registrovaná Európskou liekovou agentúrou, výnimku. Nákup vyvolal pnutie vo vládnej koalícii, ktoré vyústilo do rekonštrukcie kabinetu.