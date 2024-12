Dobrovodský chce predstaviť prieskum hlukovej záťaže obyvateľov

Bratislava 31. decembra (TASR) - Čoraz častejšie sa v súvislosti s nadmerným hlukom hovorí o zásahu do práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života a obydlia, ktorého pokojné užívanie môže byť narušené nielen fyzickým zásahom, ale aj nemateriálnymi fyzikálnymi vplyvmi (hluk, vibrácie, exhaláty atď.). Štát ma povinnosť ochranu obyvateľov v tomto kontexte zabezpečiť. V rozhovore pre TASR to uviedol verejný ochranca práv (VOP) Róbert Dobrovodský. Zároveň avizoval, že v prvej polovici roka 2025 chce predstaviť výsledky prieskumu hlukovej záťaže obyvateľov Slovenska, ktorého účelom je zistiť mieru dodržiavania ochrany základných práv, najmä práva na priaznivé životné prostredie a práva na ochranu zdravia osôb žijúcich v blízkosti najväčších cestných komunikácií.



"V prvej polovici roka 2025 by som rád predstavil výsledky prieskumu, ktorý bol zameraný na viaceré orgány v Slovenskej republike. Jedna oblasť poznatkov sa bude týkať postupu orgánov ochrany zdravia pri riešení expozície obyvateľov nadmernému hluku z dopravy," priblížil Dobrovodský. V tejto súvislosti má získať prehľad o tom, koľko podnetov prijali orgány ochrany verejného zdravia vo veci nadmerného hluku z dopravy a aké opatrenia v jednotlivých prípadoch prijali.



Rovnako vyhodnotí postupy miest a obcí pri riešení problémov obyvateľov s hlukom z dopravy a pri tzv. akustickom plánovaní. Vo výsledku prieskumu má VOP napríklad zistiť, koľko je v súčasnosti povinných subjektov, ktoré vypracovávajú strategické hlukové mapy a akčné plány pre hluk pochádzajúci z pozemných komunikácií. Zároveň bude vidieť, koľko obyvateľov je v súčasnosti na základe predpokladov vyplývajúcich zo strategického hlukového mapovania zasiahnutých nadmerným hlukom z dopravy.



V oblasti ochrany životného prostredia sa taktiež plánuje v roku 2025 venovať téme odstraňovania závažných envirozáťaží z minulosti naprieč Slovenskom, vyskytujúcich sa najmä v oblastiach, v ktorých v minulosti boli areály priemyselných a poľnohospodárskych podnikov, železničné depá, nekontrolované skládky nebezpečných odpadov a pod. "Budem pozorne sledovať, aké opatrenia boli medzičasom prijaté na eliminovanie znečistenia pôdy, vody, ovzdušia a aké úlohy ešte pred orgánmi štátu stoja. Ide o veľmi citlivé témy zasahujúce veľký počet obyvateľov s konečným dosahom na zdravie ľudí, či už telesné, alebo v konečnom dôsledku sociálne," konštatoval Dobrovodský.