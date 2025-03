Dobrovodský doručil do NRSR mimoriadnu správu, navrhuje odporúčania

Bratislava 31. marca (TASR) - Mimoriadna správa verejného ochrancu práv o skutočnostiach nasvedčujúcich závažnému porušeniu základných práv a slobôd konaním Policajného zboru odhaľuje porušenia zo strany polície za ostatných 13 rokov. Verejný ochranca práv (VOP) Róbert Dobrovodský, ktorý správu doručil Národnej rade (NR) SR, o nej informoval na pondelkovej tlačovej besede. Navrhuje v nej viacero odporúčaní, napríklad zavedenie telových kamier pri výkone služobnej činnosti policajtov.



Dobrovodského na vytvorenie mimoriadnej správy podľa jeho slov priviedla minuloročná tragická udalosť z Košíc, keď človek bez domova zomrel v dôsledku služobného zásahu policajta. Zdôraznil však, že v správe nepoukazuje na politickú zodpovednosť, ani nevyvodzuje trestnoprávnu či disciplinárnu zodpovednosť voči príslušníkom polície. Pri zmienenom prípade z Košíc však poukazuje na to, že prišlo k porušeniu práva na život. „Správa nehovorí, že všetci policajti sú zlí, a polícia by mala utlmiť svoju činnosť. Policajný zbor si vážim. Tým, že polícia má jediná legálny monopol na násilie, musíme sa pýtať, kto bude strážiť strážcov. Je potrebné, aby vo svojej práci vykročili správnym smerom,“ vysvetlil ombudsman, ktorý správu označil za vecné pomenovanie zákrokov, pochybení, ale aj riešení.



V správe napríklad VOP zadokumentoval aj prípad bitia počas výsluchu či prípad držania človeka v určenom priestore so zlomenými pätami. Zdôraznil však, že zo všetkých prípadov sa snažil vyabstrahovať zlepšenia.



Správa obsahuje odporúčania, ktoré sú rozdelené na legislatívne a nelegislatívne. Legislatívne pozostávajú z preventívnych opatrení a kontrolných a zodpovednostných mechanizmov. Patria medzi ne napríklad prísnejšia legislatívna úprava používania donucovacích prostriedkov či právna úprava podmienok a priestorov pre vykonávanie bezpečnostných prehliadok. Medzi nelegislatívne radí zavedenie už vyššie spomenutých telových kamier, posilnenú a pravidelnú kontrolu NR SR, zabezpečenie výsluchových miestností audiovizuálnym zariadením alebo pravidelné školenia k ľudskoprávnym aspektom používania donucovacích prostriedkov.



„Dôležité je, aby sa NR SR so správou oboznámila,“ uzavrel Dobrovodský s tým, že chce, aby parlament prerokoval správu na svojej najbližšej schôdzi.