Dobrovodský: Naďalej budem pokračovať v úlohe ombudsmana v teréne

Bratislava 1. januára (TASR) - Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský (VOP) chce aj naďalej intenzívne pokračovať pri výkone svojej ústavnej úlohy ako ombudsman v teréne. "Tak, ako v roku 2023, aj v roku 2024 budem navštevovať miesta, kde sú osoby obmedzené na slobode," povedal v rozhovore pre TASR.



Vysvetlil, že takýmito návštevami môže poznať a vnímať skutočné ľudskoprávne problémy občanov na Slovensku a exekutíve ukázať, že sa osobne zaujíma o jej správanie k ľuďom. "Preto si polícia či iné zložky moci, ktoré zasahujú do osobnej slobody, nemôžu byť isté dňom ani hodinou, kedy prídem," spresnil.



Veľkou výzvou bude v roku 2024 podľa neho aj pokračovanie pôsobenia Národného preventívneho mechanizmu (NPM). "Mandát NPM budú vykonávať samostatné tímy vytvorené verejným ochrancom práv, komisárom pre deti a komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím. Ako verejný ochranca práv v tejto súvislosti budem plniť aj úlohy v postavení koordinačného orgánu. Takže nastavenie metódy koordinácie môže byť jednou z väčších výziev," priblížil Dobrovodský.



Hlavnou úlohou Národného preventívneho mechanizmu je monitorovanie mučenia a zlého zaobchádzania a predchádzanie týmto javom, a to na miestach, kde sa nachádzajú osoby obmedzené alebo pozbavené osobnej slobody, prípadne osoby odkázané na poskytovanie starostlivosti. NPM vznikol na základe záväzku SR predchádzať zlému zaobchádzaniu. Ten vyplýva z Opčného protokolu k Dohovoru OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu.